Guarello: "Gary Medel es un caballo clasiquero, no arruga en este tipo de partidos"

El empate con sabor a victoria de Chile en Argentina dejó caras felices en la amplia familia del fútbol chileno. Y en especial para Juan Cristóbal Guarello, quien destacó los cuatro baluartes de la Roja en su comentario en Canal 13.

Claudio Bravo fue nota de referencia. "Muy buen partido. Algún problema en algún rechazo no bien dirigido, pero es un dato menor. Le sacó un tiro de gol a (Lionel) Messi y tuvo un par de atajadas mas que meritorias. En general dio muchísima segutidad", reflexionó el comunicador.

Sobre Gary Medel recayeron todas las alabanzas. "Fue iuna de las figuras del partido. Finalmente opta Lasarte por el temperamento, por el jugador que no arruga en estos partidos, por el caballo clasiquero", destacó Guarello.

"No solamente en la marca estuvo muy fiero, si no que participa en el gol, dio orden a la defensa, llegó a las coberturas e hizo un muy buen partido. Hace dos semanas había jugado contra la Juve, no había tenido un buen desempeño, pero Lasarte dijo que con la camiseta chilena Medel en el 99 por ciento de las ocasiones va a responder y la verdad es que respondió muy bien", completó.

Con Medel, Lasarte opta finalmente por el temperamento, por el jugador que no arruga en estos partidos, por el caballo clasiquero. Juan Cristóbal Guarello

Eugenio Mena fue otro de los aplaudidos por el comentarista. "Para mí, hizo un partidazo. Estuvo en el ida y vuelta por el lado de Messi, bien apoyado por (Jean) Meneses. Se proyectó, pero sobre todo estuvo muy bien en la marca. Tuvo un regreso notable en la selección chilena, en un lateral izquierdo que fue mucho problema. Respondió y seguramente será titular contra Bolivia", valoró Guarello.

Finalmente, el analista se detuvo en la presentación de Alexis Sánchez, autor del empate chileno. "Hizo un partidazo. Se echó el equipo al hombro, no solamente hizo el gol: enganchó trató de hacer jugar, recuperó pelotas, descargó, se mostró, discutió con el guardalíneas, tomó el liderazgo de la selección chilena".

Alexis Sánchez anotó nuevamente por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Foto: Carlos Parra/ANFP

Para Guarello, lo del delantero de Inter fue "bastante notable, ya que mostró el temperamento y la fibra de un jugador que esta hecho para este tipo de partidos y que no falla. Hizo el gol 46 en la selección chilena", completó.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming y en full HD, las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta este martes del duelo entre Chile y Bolivia junto a nosotros, además de toda la octava jornada con miras a la Copa del Mundo.

Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi).