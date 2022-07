Este miércoles culmina el microciclo de la Roja Sub 23 a cargo de Eduardo Berizzo. El Toto seleccionó 23 nombres, con la sorpresiva aparición de Brayan Cortés, la novedosa convocatoria a un joven volante de Segunda División y el llamado de último minuto a Alexander Aravena.

Los elegidos por el seleccionador nacional llegaron hasta Juan Pinto Durán el domingo y hoy se despiden para retornar a la actividad con sus clubes. Para Gonzalo Tapia, el único nombre de Universidad Católica que recibió el llamado de Berizzo, el proceso fue muy importante para todos.

"Fueron entrenamientos intensos. De lunes a miércoles viendo lo que quería el profe, lo que quiere en la cancha y con compañeros que están jugando en Primera División, con muchos partidos y titulares. Eso te hace subir el nivel. Es importante, porque nos prepara para dar el salto a la adulta, que es lo que queremos todos", comentó.

El atacante cruzado aseguró que estar al mando de Eduardo Berizzo le trajo una mayor motivación de cara al microciclo. Tapia aplaudió la trayectoria del técnico de la selección y atesoró las indiciaciones y correcciones de estos días.

"Venir y saber que el profe nos estará entrenando es una motivación doble. Estar con ellos, que nos enseñe cosas y nos diga cómo quiere que juguemos. Ha pasado por muchos lados, que nos dé indicaciones y nos corrija es importantísimo para nosotros", afirmó.

Por último, Tapia valoró el reencuentro con varios nombres jóvenes que no tuvieron Sub 20 producto de la pandemia. "Es bonito, porque nos juntamos en la concentración. Conversamos después de mucho tiempo. Nos topamos en la cancha, pero no es lo mismo. Entrenar acá día a día, volver atrás, ver lo que hicimos con la Sub 17 o Sub 15. Es lindo", cerró.