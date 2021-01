Francisco Sierralta, feliz y orgulloso: "Cada vez que juego por Watford represento a Chile en Inglaterra"

Watford se mide contra Barnsley este martes por la fecha 25 de la Championship, la Segunda División de Inglaterra, con el chileno Francisco Sierralta entre los titulares. El defensor criollo se ha ganado su lugar en el equipo británico y la confianza del DT Xisco Muñoz.

En la previa del duelo, Las Avispas compartieron un video con breves declaraciones de Sierralta, en las que el zaguero compartió la importancia de la Roja para potenciar su presente en el Watford y se declaró un orgulloso representante de Chile en el competitivo fútbol inglés.

“Jugué por la selección y me comenzaron a conocer un poco más. Cuando volví no estaba jugando y eso se comentaba mucho. Ahora que estoy jugando, igual comentan, pero no es algo que mire mucho. Trato de jugar, disfrutar y si disputo muchos partidos soy el más contento”, dijo Sierralta.

Agrega que “es un tremendo orgullo ser chileno, es un país que me representa en todo sentido. No la ha tenido fácil y jugar en Inglaterra representando a Chile o cada vez que voy a la selección es un orgullo”.

�� Francisco Sierralta nos habló de lo que se siente ser chileno y del orgullo que le da jugar para @LaRoja ������ pic.twitter.com/dy887EFAYT — Watford Español (@WatfordESP) January 19, 2021

Sentencia que “no hay felicidad más grande que jugar por la selección, y cada vez que juego por Watford represento a mi país”.