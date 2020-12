Francis Cagigao, nuevo director técnico nacional de Chile: "He seguido la carrera de Alexis Sánchez desde el inicio"

Francis Cagigao es el nuevo mandamás de la selección chilena. El inglés de 51 años asume como director técnico nacional y pone a disposición de La Roja una extensa experiencia en el fútbol internacional, como jefe de los veedores del Arsenal de Londres.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, valora el recorrido de la nueva incorporación, en diálogo con La Tercera. "Ha visitado más de veinte veces nuestro país. Conoce el fútbol chileno y lo que nos falta. El proyecto que le propusimos va de la mano con un desafío", sentencia.

"La presencia de un director deportivo nacional es inédita. El primer objetivo es clasificar al Mundial de Qatar. Francis ayudará al seleccionador a orientar, a trabajar en conjunto con el conocimiento que tiene él de los jugadores de la selección chilena”, advierte.

Cagigao recoge el desafío y recuerda su relación con Alexis Sánchez, goleador histórico y jugador con más presencias en la selección chilena, que llegó en 2015 al Arsenal en una gestión donde le correspondió participar.

Francis Cagigao es la nueva incorporación de la selección chilena. Llega con un contrato por dos años. Foto: Getty Images

"Comenzó a llamarme la atención en el Sudamericano de Paraguay (2007). Buen chico. He seguido su carrera desde el inicio. Un jugador siempre muy apetecible, me gustaba mucho, le gustaba a Arséne, hablaba muy a menudo con él sobre Alexis", asegura el inglés.

"Chile es un país que conozco bien, que he visitado mucho. Obviamente es muy largo, no me ha dado tiempo de conocerlo de punta a punta. He visto muchas veces a la selección absoluta. He tenido contacto con gente del fútbol en Chile durante muchos años", subraya.

En cuanto a sus labores, Cagigao reconoce que "la primera parte de mi proyecto será asesorar, luego habrá una parte ideológica. Sentar unas bases y luego hablar, porque hablar en este mundo es gratis".

En ese sentido, lo primero será encontrar una definición sobre Reinaldo Rueda, quien actualmente negocia su partida a la selección de Colombia y dejará prontamente su cargo al mando de La Roja.

"Chile tiene en estos momentos un director técnico y hay que ser respetuoso con eso. Soy un profesional de este mundo y para mí no sería ético hablar con otros entrenadores mientras esté el señor Rueda", clarifica Cagigao.

La partida de Rueda se debe concretar en los próximos días y Chile necesitará rearmar la cúpula de su selección de cara a los compromisos eliminatorios de marzo de 2021, cuando La Roja se enfrentará a Paraguay y Ecuador.