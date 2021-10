Charles Aránguiz y Erick Pulgar están lesionados y es posible que se pierdan los próximos partidos de la Roja contra Paraguay y Ecuador. Sin embargo, Francis Cagigao confiesa que Lasarte no pierde la esperanza.

Francis Cagigao y los duelos contra Paraguay y Ecuador: "No hemos descartado a Charles Aránguiz y Erick Pulgar"

El director deportivo de la selección chilena, el español Francis Cagigao, adelantó que Martín Lasarte no ha descartado a Charles Aránguiz ni Erick Pulgar para los próximos partidos por eliminatorias a Qatar 2022. Los mediocampistas se recuperan de lesiones y en la Roja los van a esperar lo máximo posible.

“No hemos descartado a ningún jugador para las fechas que vienen. Hay un seguimiento de la situación de Charles Aránguiz y Erick Pulgar y demás jugadores. Esas decisiones se tomarán más adelante, cerca de la fecha”, dijo Cagigao.

Agregó que “aún hay tiempo para valorar y estudiar la situación clínica de los jugadores. Nosotros esperamos contar con ellos, que podamos hacerlo o no, el tiempo lo dirá. No sólo por la lesión misma, sino por el tiempo de recuperación. Por ahora no hay nada claro”.

Asimismo, la cabeza de las selecciones chilenas fue consultado por la situación de Ben Brereton y Francisco Sierralta, quienes tuvieron problemas en los últimos meses para venir a la selección por el bloqueo del fútbol inglés y sus clubes.

“No tenemos noticia que vuelva a ser así, tenemos que estar atentos. Vamos a acordar que el principal problema que tuvimos en las triples fechas fue ese. No tenía que ver con la pandemia en sí, sino con el hecho que al ser tres partidos juntos, y al haber las cuarentenas del Reino Unido para algunos países, teníamos justamente ese problema. En estos momentos no existe ese problema porque son dos fechas”, aclaró el directivo.

La selección chilena vuelve al ruedo por la fecha 13 y 14 de las eliminatorias a Qatar 2022 como visita contra Paraguay y de local ante Ecuador el 11 y 16 de noviembre. La Roja recobró vida con los dos últimos triunfos, pero debe mantenerse por el camino de la victoria.