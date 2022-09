Formador de Claudio Bravo explica su su ausencia en la selección chilena: "Eduardo Berizzo lo conoce muy bien, entonces me parece bien que pruebe con otros muchachos"

Uno de los ausentes que llama la atención en la nómina de la selección chilena entregada por el técnico Eduardo Berizzo, es la ausencia del capitán Claudio Bravo para los amistosos ante Marruecos y Qatar.

Por lo mismo, uno de sus formadores, el portero Julio Rodríguez, conversa desde Estados Unidos con Redgol, donde analiza la movida del Toto, con respecto a Bravo.

"No, es lógico. Tiene que probar otros nombres. La verdad es que Berizzo conoce muy bien a Claudio, o sea mejor que ningún otro técnico de los que han llegado a la selección, entonces me parece bien que pruebe con otros muchachos que están jugando ahora en el fútbol nacional o en clubes importantes", comenta Rodríguez.

Para el formador de porteros, el nacido en Colo Colo sigue marcando diferencias con otros arqueros nacionales, porque sigue jugando en el Viejo Continente.

"Lo que pasa es que está jugando en Europa, entonces eso demuestra que está en excelentes condiciones todavía. Lo hemos conversado antes, tiene un biotipo bien definido que le puede permitir jugar a un buen nivel unos cuantos años más", destacan.

En ese sentido, sabe que hay un proceso que en unos años más Bravo dejará la selección chilena, aunque falta tiempo para que alguien lo saque del puesto definitivamente.

"Si hablamos de selección, lo que pasa es que Claudio, para un proceso largo, quizás no puede estar todo el proceso. Pero podría estar en la primera etapa del proceso Berizzo, a no ser que ya quiera buscarle un reemplazante que juegue tan bien como él, que me parece es bien difícil", finaliza.