Formación y movidas tácticas de la selección chilena: los once titulares de Martín Lasarte para ir por la victoria ante Perú en Eliminatorias Qatar 2022

La selección chilena tendrá un durísimo desafío esta noche, cuando visite a Perú en el estadio Nacional de Lima, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Simplemente, la Roja no puede perder.

De acuerdo a la proyección que emanó de los trabajos en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, Chile ya tiene una formación prácticamente confirmada, aunque en los últimos duelos ha habido modificaciones de última hora en el naipe de la Roja.

El técnico chileno, Martín Lasarte, quiere incrementar el potencial ofensivo del equipo, que no podrá contar con dos de sus principales cartas de gol. Su máximo artillero en las actuales clasificatorias, Arturo Vidal, y el segundo goleador histórico, Eduardo Vargas.

Por esta razón, el estratega nacional incorporará a dos delanteros en la línea de volantes. Se trata de Carlos Palacios y Jean Meneses, que cumplirán la función de externos y apoyarán el trabajo de los dos atacantes centralizados, Alexis Sánchez y Ben Brereton.

La defensa también mostrará una cara nueva, después de la débil actuación en la derrota ante Colombia el mes pasado (3-1). Lasarte planteará una línea de cuatro hombres, a diferencia del trío de retaguardia en Barranquilla. Paulo Díaz y Enzo Roco saldrán del equipo.

De esta manera, la última línea estará integrada por Mauricio Isla y Sebastián Vegas (sustituto de Eugenio Mena) como laterales, y Gary Medel al lado de Guillermo Maripán, como dupla en la zaga central. El sostén en la portería será Claudio Bravo.

Y aquí se puede hallar una variante: el retroceso de Vegas a la ubicación de stopper zurdo, el paso de Maripán a la derecha de la zaga y la colocación de Medel como líbero, para que el sistema cambie a un 3-5-2 con Mauricio Isla y Jean Meneses como laterales volantes.

El escenario deberá tener equilibrio. Y los hombres encargados serán Erick Pulgar y Charles Aránguiz, quienes no sólo deberán luchar con el rigor de Yoshimar Yotún y Pedro Aquino; si no que además cuidar que los arietes no queden inconexos.

Con este panorama, la selección se presentará en la cancha limeña con Claudio Bravo en portería; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas; Erick Pulgar y Charles Aránguiz; Carlos Palacios y Jean Meneses; Alexis Sánchez y Ben Brereton Díaz.

