Fantasma Figueroa borra de la selección a Jorge Valdivia: "Está de vacaciones en México"

Marco Antonio Figueroa se mantiene apegado a su estilo de no dejar títere con cabeza. Y así lo demostró en un repaso por la selección chilena y el fútbol de nuestro país, que el Fantasma realizó en el programa Golazo de La Cuarta de TV+.

El ex técnico de Cobreloa hizo un repaso por la actualidad de La Roja y advirtió que no hay que jugársela por veteranos como Esteban Paredes y Humberto Suazo, aunque llamó a Reinaldo Rueda a no fijarse en el carnet a la hora de nominar.

"No es momento ni para Esteban Paredes ni para Humberto Suazo. Ellos ya se retiraron de la selección. Pero antes que Leandro Benegas, que fue llamado a última hora, está Ignacio Jeraldino, que está haciendo bien las cosas en México", advirtió el fantasmagórico.

En la misma cuerda, descartó por completo la alternativa de Jorge Valdivia. "Noo, él está de vacaciones en Mazatlán, cuando vuelva allá (a México) voy a ir a visitarlo", disparó el controvertido entrenador.

De todas formas, advirtió que "para estos partidos (los que vienen en noviembre contra Perú y Venezuela) hay que pensar en el presente, no Qatar ni en dos años más. Tienen que estar los que tengan un mejor presente, se necesitan puntos para llegar al Mundial".

En ese contexto, advierte que "el mejor lateral izquierdo que hay es Roberto Cereceda. Es más que Nicolás Díaz y Sebastián Vegas. Quizás no estará en Qatar, pero en este momento hubiese sido importante haberlo tenido", reflexionó.

Marco Antonio Figueroa dejó de ser entrenador de Cobreloa hace un mes. Foto: Agencia Uno

"Los arqueros que debieron haber estado en esta nómina eran Johnny Herrera y el Mono (Diego) Sánchez. Llama a dos grandes y un chico, no dos chicos y un grande", puntualizó el ex DT de Universidad de Chile, Universidad Católica y O'Higgins.

Lo importante para el Fantasma es entender que los días de gloria de la Generación Dorada van quedando atrás: "No se puede jugar como se hizo con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, ya que en ese momento los jugadores estaban en un 100 por ciento, no como ahora".