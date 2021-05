Eugenio Mena se ilusiona con su regreso a la selección chilena: "Me encuentra en un momento futbolístico muy bueno"

La selección chilena sigue trabajando con todo en Juan Pinto Durán de cara a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América. La Roja se mantiene bajo las órdenes de Martín Lasarte, que en su última nómina sorprendió con uno que los hinchas querían hace tiempo: Eugenio Mena.

El gran momento que vive el lateral en Racing Club de Argentina le significó su regreso al elenco nacional después de dos años. Una instancia que no quiere desaprovechar y en la que intentará asegurar la camiseta de titular en el proceso de machete.

En conversación con el sitio oficial de la Roja, Mena dio sus impresiones tras volver. "He estado jugando bastante en Racing, teniendo participaciones regulares. Me encuentra en un momento futbolístico muy bueno, espero aprovechar la oportunidad que me está dando el profe para estos partidos", lanzó.

Eugenio Mena quiere agarrar camiseta de titular en la Roja. Foto: ANFP

Para el lateral, lo más destacable es ver por fin la renovación del plantel. "Me pone feliz ver a mucho jugador nuevo en el proceso de la selección. Nos sirve bastante para el conjunto, se vienen varios procesos, una generación nueva que puede pelear muchas cosas y también feliz de ver a mis antiguos compañeros. Me pone contento que sea una combinado de jóvenes y los de procesos antiguos".

Y no solo eso, sino también elogió a Lasarte. "Me parece un técnico de mucha experiencia. Cuando lo enfrentamos en Católica (jugaba en la U) siempre nos hizo buenos partidos. Ahora conociéndolo personalmente me parece una gran persona, DT y que entrega mucho conocimiento a cada jugador".

Mena reconoció que está a gusto con la actual Roja. "Me he sentido super bien. Llegué y me quise acomodar rápido al estilo que impone el profe. Los compañeros con los que compartí antes me hicieron sentir muy cómodo, estoy esperanzado en tener una buena participación".

Finalmente adelantó lo que será el choque con Argentina. "Tiene jugadores de mucha experiencia. La mayoría está jugando en Europa, sabemos lo que puede aportar cada uno, pero nosotros tenemos también nuestras armas, con jugadores de buena calidad y en buen momento. Será un partido lindo, disputado y que esperamos ganar".

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, y en full HD, la fecha doble de la Roja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta de Argentina vs Chile y Chile vs Bolivia junto a nosotros. Solo debes entrar a www.RedGol.cl y disfrutar del partido. (Válido para territorio chileno y en equipos con conexión wifi).