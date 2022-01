El futuro de Ben Brereton hace tiempo viene siendo tema tanto en Inglaterra como en Chile. Justo cuando está en Calama para disputar el duelo de la Roja ante la selección de Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el delantero sigue siendo noticia por una posible salida del Blackburn Rovers.

Algo que quiso frenar en seco el entrenador del equipo, Tony Mowbray, quien en la jornada de ayer venció por 1-0 al Middlesbrough por la Championship, posicionándose en el segundo lugar de la competencia, donde vuelve asegurar que Ben se quedará con ellos por el resto de la temporada buscando el ascenso.

"No puedo ver a Ben Brereton saliendo de nuestro club por esta ventana, es muy poco probable. No podría decir 100 por ciento, pero puedo darle el 99 por ciento de que no se vaya de nuestro club de fútbol esta ventana", precisa Tony Mowbray en el Lancashire Telegraph.

Es que si bien hubo molestia del técnico, porque finalmente se perderá dos duelos trascendentales con su club, la tensión de una posible salida la cierra rápidamente el entrenador: " "No se ha hecho ninguna pregunta"

"Sugeriría muy fuertemente que Ben esté marcando goles durante la segunda parte de la temporada para nosotros. Luego veremos qué nos depara el verano", precisa.

Para Mowbray es fundamental saber que existe un plazo hasta el 31 de enero para su posible salida, por lo que el regreso de Brereton recién está confirmada en la previa del duelo ante el Swansea City, programado para el 5 de febrero, lo que eleva sus esperanzas.