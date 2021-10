La selección chilena suma preocupaciones de cara a la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas con Sebastián Vegas, quien este sábado volvió a quedarse afuera de la convocatoria de Monterrey para enfrentar a Puebla por el Torneo Apertura de la Liga MX.

El defensor no tiene acción desde que que fue titular contra Venezuela en el más reciente compromiso de la Roja en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022 en el que fue titular y salió al minuto 84 con molestias musculares que parecen leves pero que ya le han marginado por varias semanas.

Según explicó el periodista mexicano, Felipe Galindo, el zaguero no ha podido trabajar a la par del grupo que se reincorporó a Rayados y de momento no tiene fecha de regreso al club, por lo que su llamado por parte de Martín Lasarte puede estar peligrando en caso de no recuperarse a tiempo.

En cuanto a los partidos, Monterrey vive un difícil momento en la Liga MX pues perdió contra con Necaxa con un gol al minuto 10 de agregado en el segundo tiempo, cayendo a la sexta posición de la tabla por lo que, de momento, no tienen un puesto asegurado dentro de la fase final de la liguilla.

Otros de los chilenos que tuvieron acción este sábado en el torneo azteca fue Jean Meneses y Víctor Dávila con León que logró imponerse por la mínima gracias a un insólito autogol de Juan Segovia. Ambos futbolistas fueron titulares en el equipo de Ariel Holan y disputaron 85 y 87 minutos, respectivamente.