La selección chilena tiene un gran dolor de cabeza para el partido ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 pues sus dos opciones principales para estar como laterales por izquierda han tenido algunos problemas físicos que le impedirían disputar el compromiso.

El entrenador de la Roja, Martín Lasarte, habló de lo que sucede actualmente tanto con Nicolás Díaz como con Eugenio Mena. "Nicolás está con alguna duda razonable de cara al partido. Nos parecía que era demasiada temeridad llevar a un jugador que, ante una posibilidad, no estuviera en la mejor condición", afirmó.

Todo parece indicar que el futbolista que milita en el Mazatlán de la Liga MX quedará por fuera del compromiso ante la Albirroja en Asunción y esto fue la gran motivación para llamar a Gabriel Suazo de Colo Colo. "Se siente bien, su disposición es la máxima, pero por su posición era necesario un compañero", indicó.

Sobre el defensor que hace vida en el Racing Club de Argentina, dio a entender que no tiene ningún problema físico. "Eugenio entrenó bien hoy, no sé si hubo una situación puntual. A los jugadores les gustan sus cosas, un masaje, un control individual. No puedo decir otra cosa porque hoy entreno muy bien".

Según se puede intuir por las palabras de Lasarte, las dos opciones que tendrá Lasarte para esta posición en el encuentro frente a Paraguay serán Mena y Suazo, con el más experimentado con el equipo de todos teniendo todos los números para ser el titular por la banda izquierda.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol.cl. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija y wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.