La eliminación de la selección chilena del Mundial de Qatar 2022 dejó un dolor muy grande al ser una nueva decepción de quedarse a puertas de la clasificación por segunda vez consecutiva, pero puede ser el punto de partida para hacer mejoras que pongan en mejor rumbo al fútbol nacional.

Pero antes de eso, lo más importante es diagnosticar qué pasa y un análisis bastante cercano lo hizo Ian Mac-Niven, quien hasta febrero de 2021 fue gerente de la Roja, dio su punto de vista. "Duele mucho. Yo llevo harto tiempo muy pesimista sobre la forma cómo se trabaja dentro y fuera de la cancha. El responsable número uno es la ANFP, que lleva los movimientos y el futuro del fútbol chileno. Se está haciendo muy mal y se condice el resultado con la forma", dijo a Cooperativa.

Apuntó en contra de quienes dirigen el balompié chileno y su cercano nexo con los agentes de todos los jugadores. "Los representantes son los dueños del fútbol chileno y les importa un carajo la formación, no están interesados en invertir en cadetes. Milad está devolviendo el voto a los que votaron por él, los dueños de los clubes", añadió.

Señalamientos a jugadores

Mac-Niven también apuntó a los miembros del equipo. "En el factor futbolístico si dependes de cinco jugadores que saben que pase lo que pase van a jugar el próximo partido, no se sustenta ningún proyecto serio. Si no les das competencias es imposible que exista renovación y no hay proceso", puntualizó.

"Cuando tienes problemas de disciplina se refleja dentro de la cancha. Si tú a una persona no la aprietas, no la motivas, no les dices 'tengo cuatro jugadores que quieren jugar en tu puesto', es difícil que comprenda que tal vez al otro partido no va a jugar. Como no hay competencia dicen 'con poquito ya soy titular'", indicó.

Habló, además, de las instalaciones de Juan Pinto Durán. "Lamentablemente la evaluación es muy negativa. Más que a criticar al entrenador, hay que fijarse en los problemas de base. No tenemos un complejo con las condiciones básicas para el alto rendimiento. No hay una selección en Sudamérica que tenga un complejo a un nivel tan bajo como el que tenemos nosotros, somos los peores".

Es por eso que afirma que lo único que puede salvar a la selección chilena es cambiar toda la estructura. "Tú no le puedes asignar repsonsabilidad al entrenedador dadas las condiciones externas: la sub 15, sub 17, administración, un complejo que reúna las condiciones. Tú traes a Guardiola y no habría cambiado la situación".