Jean Beausejour explica su regreso a la Roja: "Los nuevos talentos de la selección tienen dificultad para imponerse"

La selección chilena tuvo una doble fecha eliminatoria irregular, porque le ganó a Perú en el Nacional, y perdió con Venezuela en Caracas, generando una serie de dudas de cara al camino al Mundial de Qatar 2022.

Al proceso volvió Jean Beausejour, quien se había retirado de la Roja tras la Copa América, pero Reinaldo Rueda lo convenció para volver a ser parte del equipo nacional.

Bose tuvo una larga conversación con La Magia Azul por RedGol, donde explicó su determinación de volver a vestir la camiseta roja, pese a que había dado un paso al costado tras la derrota ante Argentina por el tercer lugar de la Copa América de Brasil.

"Estaba feliz con la decisión, no me arrepiento de retirarme de la selección, me retiré en un momento siendo titular, siempre he estado en contacto con el profe Rueda, siempre hemos estado escribiéndonos, deseando lo mejor, en un momento me planteó volver. Al principio efectivamente le dije que no, y estaba tranquilo. Esto varió en el último mes porque se enfocó en otro lado. Él sentía que mis servicios futbolísticos eran valiosos, pero era vital en el proceso de transición de un camino a mostrar, pero me invitó a no ser egoísta con eso y sufrir con eso, me dice 'ven a sufrir con nosotros'", explicó el lateral izquierdo.

Beausejour fue titular ante Perú y Venezuela - Getty

El recambio



Por otra parte, el defensor habló del recambio que busca Rueda y que necesita la selección chilena para pelear un cupo para el Mundial. Según el zurdo hay nuevas caras, pero les cuesta imponerse debido a la experiencia de sus compañeros de la Generación Dorada.

"Voy a tratar de ser lo más justo posible. Siento que efectivamente hay un recambio, y lo confirmé estando en la selección, la calidad de jugadores. Estoy seguro y lo veo en la U que jugadores chilenos saldrán de calidad. Lo digo con conocimiento", partió diciendo sobre el tema.

"Ahora bien, también creo que los más grandes tenemos ese plus que nos imponemos en el entrenamiento, uno de los puntos de por qué di un paso al costado era que sentía que con la sola presencia inhibíamos a estos nuevos talentos. No con reprimenda a los demás o con ese concepto de "cabrón", lo inhibimos con un gen que es competitivo, y eso cuesta mucho que se pierda. Ahí hay una dificultad de los nuevos talentos que es imponerse. Siento que estando los más grandes es difícil hacer sus armas, por eso la decisión de hacerme un paso al costado en ese sentido", agregó.

Ahora Jean Beausejour se concentra en Universidad de Chile, equipo que sigue complicado en la tabla ponderada del Campeonato Nacional.