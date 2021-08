El director deportivo nacional se refirió al conflicto de no autorizar el viaje de los seleccionados en Eliminatorias y pidió respetar lo que ya estaba pactado.

Luego de que la Premier League y La Liga pusieran impedimentos para que los clubes liberaran a los jugadores para la próxima fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en la ANFP se encuentran aguardando una postura oficial, apegándose a lo planteado por la FIFA que tiene aprobada la fecha triple en Sudamérica, por lo que entienden que los nominados no deberían tener inconvenientes.

"Lo vivimos en marzo pasado cuando efectivamente se suspendieron las Eliminatorias. Nos afecta a todos en mayor o menos medida, pero lógicamente lo que más queda afectado es el fútbol. Si tuviéramos que suspender otras fechas, no sé si hay otras. No sé si el calendario permite seguir restructurando partidos y fechas. En algún momento FIFA tendrá que decir basta, es decir, creo que el reglamento y la legislación de FIFA está muy clara, donde obliga a los clubes a ceder a los futbolistas en las pocas fechas FIFA que hay a lo largo del año", comentó Francis Cagigao, director deportivo nacional, en ESPN F90 Chile.

Si bien para el directivo la molestia de la Premier y La Liga es entendible desde su punto de vista, pide defender lo que ya está organizado y aprobado por la FIFA, es decir la fecha triple en Sudamérica.

"Entiendo perfectamente la postura de los clubes, pero debemos defender los intereses de las selecciones porque si no cual sería el próximo paso. En cuatro o seis años no habría selecciones, porque a este ritmo, donde no encuentran fechas y maneras de ponerse de acuerdo será muy difícil", profundizó Cagigao.

En ese sentido, puso como ejemplo la realidad con los seleccionados iniciales y el poco tiempo que tendrán para ponerse bajo las órdenes de Martín Lasarte, pensando en el primer duelo con la selección de Brasil.

"Hay que tener en cuenta que un futbolista nos puede llegar, cuando jugamos el día 2 con Brasil, pero puede llegar entre el 28 y el 31. ¿Qué tenemos realmente? Un entrenamiento que no sea el primero, porque el primero es regenerativo. Algunos se pegan 20 horas de viaje y tenemos un entrenamiento para preparar el partido. Para mí es muy difícil trabajar en estas condiciones. Espero que exista una resolución a este caso, que sea una medida de presión. Entiendo que vivimos tiempos atípicos y que vivimos en medio de una pandemia. Pero también entiendo que hace tiempo que FIFA dio una resolución, por lo que no entiendo la espera. Nosotros podemos esperar, estar atentos a los acontecimientos y que tengamos una resolución favorable, sobre todo entre la Premier y el gobierno de Inglaterra", destacó.