El histórico ex delantero y comentarista deportivo asegura que le llama la atención que Martín Lasarte no nominara al jugador de Colo Colo, tanto así que compara la situación que pasó con el anterior técnico de Chile cuando no llamaba al jugador de Racing.

La nomina de la selección chilena entregada por Martín Lasarte para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 ha dado que hablar, pensando en la fecha triple donde la Roja jugará ante Perú, Paraguay y Venezuela.

Uno de los nombres que no aparece y que se han escuchado declaraciones en contra por esto es el caso de Leonardo Gil, con una muy buena campaña en Colo Colo, pero que no fue considerado para los partidos de octubre.

Algo que no le gustó a Patricio Yáñez, quien todavía no entiende que por lo menos sea citado como una alternativa para tener otra opción como jugador.



"Entiendo que puede ser no del gusto del técnico pero, con lo que hay, lo que te ofrece, ya no lo veo porque esta Baeza, si no porque en un minuto determinado te puede ser útil, tiene remate, tiene tiro libre, tiene un par de cosas para ser alternativa", cuenta Yáñez en radio Agricultura.

El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena fue más allá con sus dudas del caso, tanto así que comparó la situación con lo que pasaba con Eugenio Mena y Reinaldo Rueda, que nunca lo tuvo considerado, y cuando volvió demostró estar en un gran nivel.

"Uno ni si quiera los postula de titular, pero me llama poderosamente la atención. Quizás estamos en presencia de un 'Mena 2' en relación a que 'Triple R' que no llamaba al lateral de Racing. Quizás es lo mismo, o no es de su agrado", finaliza.