El tirón de orejas de Ormazábal a los clubes que no quieran ceder a los sub 20 para el Sudamericano

Todo listo para que la Selección Chilena Sub 20 juegue el Sudamericano de la categoría desde el próximo 19 de enero en Colombia. La Roja se verá las caras contra Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia en el Grupo B. Debe quedar entre los tres mejores para clasificar a la fase final.

Un torneo en el cual, como suele pasar, tiene un gran punto de conflicto: los clubes. Y es que, al tratarse de un torneo largo, cercano a un mes en caso de pasar de ronda, los diferentes equipos quedan sin sus valores jóvenes para buena parte de la pretemporada 2023.

Una complicación a la cual se refirió Patricio Ormazábal una vez conocido el sorteo del torneo, señalando que "hemos tenido algunas lesiones que tenemos que tratar, además algunos no han podido venir porque están en sus clubes. Esperamos que no pase nada y que no haya que dejar fuera a jugadores por temas externos".

Un tirón de orejas para los clubes que, durante este proceso, han ido prestando a sus jugadores a cuenta gotas, complicando la correcta preparación de un equipo que, dentro de todo, ha mostrado cierto potencial, con victorias sobre Argentina y Brasil en este 2022.

"Ha sido una preparación con bastantes partidos. Tal vez más partidos que entrenamiento incluso. Hay un antes y después del viaje a Europa, sobre todo el primer partido con Inglaterra, donde nos dimos cuenta dónde estábamos", explicó.

"A veces los jugadores lo decían: yo quiero jugar en Italia, en España, pero no habíamos tenido la oportunidad de jugar contra ellos. Cuando nos enfrentamos contra Inglaterra nos costó, perdimos 0-3 y nos dimos cuenta que si queremos hacer grandes cosas, no nos alcanza. La exigencia interna tiene que ser más", agregó.

Además, con respecto al sorteo, manifestó que se lo toma con "tranquilidad. Sabíamos que los equipos que nos tocaran iban a ser muy difíciles. Hemos enfrentado a muchos equipos de Sudamérica, hemos ganado y perdido, pero tenemos claro que todos los partidos han sido muy difíciles".

"Si queremos llegar al Mundial tenemos que exigirnos al máximo y dar lo mejor de nosotros", cerró.