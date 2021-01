El recambio de Reinaldo Rueda: los 26 jugadores que debutaron con el colombiano en la selección chilena

Reinaldo Rueda se va de la selección chilena en medio de un mar de críticas. Sin embargo, el ciclo del colombiano dejó algunas marcas para destacar, como los 26 jugadores que debutaron en La Roja bajo su mandato desde 2018.

La lista representa la incorporación de una nueva generación a La Roja, con jugadores en todas las posiciones que hoy pueden decir que ya jugaron por el país a nivel internacional. ¿Quienes faltaron? Pablo Galdames e Ignacio Saavedra parecen ser algunos.

Pero el vaso medio lleno entrega un buen balance. Por ejemplo, en el arco debutaron Gabriel Arias, Brayan Cortés, Fernando de Paul y Gonzalo Collao. Y además fueron a la banca otros como Yerko Urra, Omar Carabalí y Lawrence Vigouroux.

La búsqueda de delanteros que fueran el recambio de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas no se quedó en nombres y se asomaron Marcos Bolados, Felipe Mora, Ignacio Jeraldino, Víctor Dávila, Iván Morales, Jean Meneses, Christian Bravo, Niklas Castro y Carlos Palacios.

Pero el aporte más concreto está en defensa, con Sebastián Vegas, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic y Nicolás Díaz; una línea que debiera imponerse en la próxima década en la selección chilena. Entre los volantes, se destaca Claudio Baeza.

Otro aspecto es el costo que tuvieron estos estrenos. En el 50 por ciento de los casos, el debut fue en derrota, algunas dolorosas como contra Perú en 2018, México y Honduras en 2019 y las dos de las presentes eliminatorias, contra Uruguay y Venezuela.

Los debutantes de Reinaldo Rueda Jugador Rival Año Res. Marcos Bolados Suecia 2018 2-1 Gonzalo Collao Rumania 2018 2-3 Sebastián Vegas Rumania 2018 2-3 Felipe Mora Rumania 2018 2-3 José Bizama Rumania 2018 2-3 Jimmy Martínez Rumania 2018 2-3 Gabriel Arias Serbia 2018 2-2 Francisco Sierralta Polonia 2018 2-2 Cristián Cuevas Polonia 2018 2-2 Ignacio Jeraldino R. de Corea 2018 0-0 Fernando de Paul Perú 2018 0-3 Víctor Dávila Perú 2018 0-3 Brayan Cortés México 2018 0-1 Alfonso Parot México 2018 0-1 Benjamín Kuscevic Honduras 2018 4-1 Iván Morales México 2019 1-3 Claudio Baeza Argentina 2019 0-0 Tomás Alarcón Argentina 2019 0-0 Jean Meneses Honduras 2019 1-2 Christian Bravo Honduras 2019 1-2 Nicolás Díaz Uruguay 2020 1-2 Rodrigo Echeverría Perú 2020 2-0 Yonathan Andía Perú 2020 2-0 Carlos Palacios Venezuela 2020 1-2

Reinaldo Rueda ratificó que aún nos se ha convertido en el nuevo entrenador de Colombia, y que las versiones que circulan al respecto, tanto en la prensa colombiana como en la prensa chilena, responden a presiones dirigenciales.

"Muchos amigos me han llamado para felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la selección. La federación colombiana aún no confirma nada y no sé por qué algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador", sentenció.