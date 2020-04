El hermetismo total de Marcelo Bielsa en la Roja: "Los jugadores no sabían la formación, me preguntaban a mí si eran titulares"

Alguien que conoce muy bien a Marcelo Bielsa es el relator de Al Aire Libre en Cooperativa Ernesto Díaz Correa, quien conversó con RedGol, y contó varias papitas del ex entrenador de la selección chilena.

El narrador radial reveló que fue invitado por el rosarino muchas veces a Juan Pinto Durán, donde le explicaba en detalles cómo preparaba los partidos.

"Él me invitaba a Juan Pinto Durán, veíamos partidos de fútbol, escuchábamos radio, veíamos esquemas de trabajo, siempre él atento a lo que estaba ocurriendo, leía los diarios, me mostró las piezas de los jugadores, la de él, me regaló una camiseta de la selección chilena con el nombre de mis hijos, le gustaba salir a comer, le gustaba que le llevara tortas y pasteles curicanos, siempre tuvimos una linda relación", dijo sobre el argentino.

Pero el curicano, además, sabía antes que cualquiera las formaciones que tenía en mente el Loco, porque él mismo se las contaba, con la obligación de no entregárselas a nadie en la previa a los partidos.

"Él agarraba mi libreta, la que yo tenía para hacer los apuntes, y me colocaba la formación… Fue para un partido contra México, por ejemplo, en otro con Dinamarca, contra Francia, Argentina, etc. Esto es solo para usted, me decía, no la divulgue. Yo, en mi medio radio Cooperativa, esbozaba y decía que era la posible formación y me la jugaba. Muchas veces los jugadores me preguntaban a mí si iban a jugar o no, ‘¿Ernesto voy a jugar, estoy en el equipo?’, me decían, yo no podía responderles nada, ‘usted sabe más que nosotros, porque todavía el profe no ha dado la charla con el equipo’, me repetían. Me gané la confianza de él", explicó Díaz en Redgoleando con de RedGol.

Bielsa se fue de Chile, pero Ernesto Díaz siguió en contacto con el DT, porque formaron una relación de amistad en el tiempo que estuvo en Chile.