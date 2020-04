Ernesto Díaz revela un gran secreto de Marcelo Bielsa y la Roja: "Hasta el último día pensó en quedarse"

Muchos dicen que el mejor entrenador en la historia de la selección chilena es el argentino Marcelo Bielsa, quien llevó a la Roja al Mundial de Sudáfrica 2010, y le dio un sello ofensivo al equipo nacional.

El DT transandino tuvo muchos amigos en el país, y uno de ellos es el relator de Al Aire Libre en Cooperativa Ernesto Díaz Correa, quien en diálogo con RedGol, contó muchos secretos del Loco.

"La relación que tengo con Marcelo Bielsa es de muchos años. Yo he hecho toda la vida las selecciones sub 17, 20, 23 y adulta, no he parado desde ese entonces, viajando a todos los partidos y campeonatos. Y cuando se formó la selección chilena que comandaba Marcelo Bielsa, y él llegó a Chile, se jugó el torneo en Toulon, y él estaba con Bonini y Berizzo y yo me acerco para presentarme", recordó en primera instancia el popular Chico Díaz.

"Le dije ‘soy Ernesto Díaz Correa, relator de Al Aire Libre en radio Cooperativa y usted me va a ver en todos lados con la selección, porque yo viajo a todos lados, estaré en los mismos aviones, hoteles, concentraciones, entrenamientos, estadios, partidos’. Eso le pareció muy bien a Don Marcelo, y me dice cualquier inquietud que usted tenga, me la tiene que contar a mí. Desde ese momento yo no dudé nunca en preguntarle todo lo que pensaba de la selección y eso le encantó y llevamos una linda relación", agregó.

El día del adiós

Ernesto Díaz, quien compartió muchas conversaciones con Bielsa en Juan Pinto Durán, recordó el día en que el estratega decidió dar un paso al costado en la banca de la Roja, el cual no quería dar, pero se decidió por el consejo de su señora.

Bielsa y Díaz son cercanos - Archivo

Según el narrador, el Loco pensó hasta el final si seguía en el puesto o no tras la salida de Harold Mayne-Nicholls de la ANFP, pero finalmente determinó partir, y su último partido en Chile fue ante Uruguay, porque luego se despidió en un amistoso ante Estados Unidos en Norteamérica.

"Él siempre cuando está en un país, le cuesta volver, siempre dijo que le gustaría volver a vivir a Chile, porque siente mucho el cariño y el afecto de toda la gente, y el respeto hacia él, porque dejó una amistad infinita con mucha gente acá. A mí me dijo que había pensando si dejaba o no la Selección, el día antes y llamó a su señora, y ella le dijo ‘el estadio gritó que te quedaras, gritó que eres el más popular y el más famoso, pero si tomaste una decisión, no tienes que echar pie atrás’. Él tomó la decisión de partir, porque no se sentía respaldado por la directiva que encabezada Sergio Jadue y los demás dirigentes del fútbol chileno", reveló Ernesto Díaz Correa.

Marcelo Bielsa está ahora dirigiendo a Leeds United, soñando con subir a la Premier League, pero en su cabeza sigue rondando el nombre de Chile.