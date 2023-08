La zona centro sur vive momentos difíciles por el sistema frontal que afectó al país durante esta semana. Una de las ciudades afectadas fue Curicó, con inundaciones que afectaron a cientos de casas y llevaron a suspender el partido que Curicó Unido debía jugar este fin de semana.

Ernesto Díaz Correa, histórico relator de Al Aire Libre en Cooperativa, fue uno de los que sufrió con el temporal: sus padres viven en Zapallar, donde hubo varias casa anegadas. Ahora, en Twitter, la voz de un sinfín de partidos compartió cómo debió salir en ayuda del sector.

“Hoy ayudando a sacar el barro en casas de primos y amigos luego de la inundación de sus viviendas. Parque Zapallar, Curicó. Se sufre por la situación que están viviendo nuestros curicanos. Ahí estamos, se les quiere, abrazo grande…”, escribió Díaz Correa.

La voz de Radio Cooperativa compartió una fotografía en donde se le ve ayudando, con pala en mano, a sus más cercanos. El sector de la Villa Parque Zapallar, hasta donde llegó, fue afectado por el desborde de un estero. Este jueves finalmente cesaron las lluvias en Curicó.

¿Qué partidos fueron suspendidos?

Producto del Estado de Catástrofe en la zona centro sur, en el Campeonato Nacional se suspendieron los partidos de Curicó Unido vs O’Higgins, Magallanes vs Colo Colo y Huachipato vs Palestino.

El balance del sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance, actualizado al jueves 24 de agosto, de 33.234 damnificados, 1.245 personas albergadas, 41.532 aisladas, 32.841 rescatadas y 21.832 viviendas con daños.