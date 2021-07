Ryann Torrero denuncia ser víctima de racismo en Chile: "Lo experimento todo el tiempo aquí"

La arquera de Santiago Morning, Ryann Torrero, no lo pasa bien tras quedar fuera de la selección chilena femenina que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para peor, tras compartir sus reparos en redes sociales por su ausencia en la Roja, Christiane Endler le salió al paso acusándola de faltas de respeto y malas actitudes en la interna.

Nacida en Estados Unidos y de sangre chilena, la golera estuvo con la Roja en el repechaje contra Camerún en Turquía, pero quedó abajo de Tokio. La tercera arquera de la selección chilena será Antonia Canales, de los registros de Universidad Católica.

Lamentablemente, ahora Ryann Torrero manifestó que ha sentido racismo en su contra durante la estadía en el país propio por sangre materna.

“Racismo en Chile, experimento esto todo el tiempo aquí”, sostuvo Torrero en Twitter con el pantallazo de alguien que la criticaba de forma irónica por publicar mensajes en inglés.

“Y por qué en inglés? Ahora se cree inglesa porque no la llamaron a la selección”, dijo un usuario de Twitter identificado como @_nothingg23, que al parecer no tenía idea que en verdad Torrero es estadounidense. Ryann respondió: “porque el inglés es mi primer idioma y es más confortable y fácil para mí. Yo nací en USA. También es mi Instagram y no tengo obligación de escribir en inglés (español) para ti”.

De inmediato la arquera recibió el apoyo y cariño de decenas de hinchas, mientras otros pocos consideraron que lo expuesto por Ryann Torrero no es racismo. Asimismo, unos pocos odiosos aprovecharon de pegarle en el suelo enrostrándole la respuesta de Tiane Endler desde la selección.