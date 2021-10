Este domingo la selección chilena recibirá a Paraguay, un rival que siempre se las ha ingeniado para complicar a la Roja, sobre todo cuando viene de forastera, por lo que el partido promete y mucho considerando el delicado momento que vive el equipo de todos en las actuales eliminatorias sudamericanas.

Redgol se comunicó con Rogelio Delgado, ícono de los guaraníes en los ochenta y que tuvo un exitoso paso por Universidad de Chile siendo parte del equipo que ganó el Campeonato Nacional de 1994 y donde nos cuenta de que sólo hay dos países con pasajes timbrados a Qatar 2022.

"Las únicas selecciones que tienen asegurado su pase al Mundial son Brasil y Argentina, los demás vamos a tener que seguir luchando porque estamos en un espacio muy apretado cinco selecciones, así que todavía en cada combo que se juegue vamos a estar haciendo cálculos", afirmó.

El Barba además, asegura que no logra comprender qué le pasó a la selección chilena luego de coronarse por dos años consecutivos como la mejor del continente.

"A mi me sorprende con lo que pasó con Chile luego de ganar esas dos Copa América, no me puedo explicar desde lejos esa situación, pensé que esos dos campeonatos los impulsaría a instalarse entre las selecciones poderosas de Sudamérica", reflexiona.

Para el final, Delgado es consultado si Gustavo Quinteros es la solución para el momento que vive la selección chilena.

"Yo pienso que es un momento para apostar a profesionales nacionales, chilenos, por lo que conozco, creo que es un momento para eso", cerró.

