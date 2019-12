Diego Valencia y el Preolímpico: "Estamos en una desventaja en cuanto a preparación"

Desde el próximo 18 de enero, la Selección Chilena Sub 23 saltará a la cancha para disputar el Preolímpico de Colombia. La Roja llega a la cita con problemas, debido a los pocos minutos que han podido sumar los jugadores por la situación que vive el país.

Diego Valencia, delantero del elenco nacional y Universidad Católica, se refirió a la situación y aseguró a La Tercera que "estamos conscientes de que no hemos tenido una preparación ideal, como nos hubiese gustado. Sabemos que estamos en una desventaja en cuanto a preparación".

El atacante también se refirió a los dichos de Reinaldo Rueda, quien aseguró que no se podía esperar mucho para ese torneo. "Estoy de acuerdo con el profe, pero nosotros vamos a ir a pelear de igual a igual con cualquiera. Sin tener una preparación como nos hubiese gustado, vamos a ir a dejar todo".

La Sub 23 sabe que debe demostrar por qué son los llamados a ser el recambio de la Roja. Ante esto, Valencia enfatiza que "no sé si la palabra es miedo, pero la Generación Dorada, que ha logrado títulos importantes, nos ha demostrado que sí se puede; que hay que ser ambicioso, que hay que ir a los campeonatos a competir y no a participar".

Valencia también hablo de lo que ocurre en la UC, donde el ahora ex técnico Gustavo Quinteros decidió partir. "Me gustaba mucho el estilo de juego que teníamos con él. Por algo tomé una decisión y espero que le vaya súper bien y que tenga éxito. Y, por qué no, algún día volver a encontrarnos. Me pude despedir solo a través del teléfono por el hecho de que él se había ido a Argentina y nosotros estábamos entrenando por la Selección".

Finalmente, aplaudió la llegada de Ariel Holan, al que le tiene fe de cara al 2020. "Vi los partidos cuando dirigía a Independiente. Era una gran fútbol, por eso también lograron cosas importantes. Esperamos que junto a Católica podamos lograr títulos con él, seguir ampliando la vitrina de Católica, seguir aumentando los títulos junto a él", sentenció.