La Copa América 2021 no está confirmada: Conmebol considera inviable jugar sin público y el torneo se puede suspender

La selección chilena busca director técnico para reemplazar a Reinaldo Rueda, que pese a seguir hasta ahora como entrenador de la Roja, no es un misterio que en cualquier momento romperá el vínculo actual para transformarse en el nuevo DT de Colombia. En la ANFP trabajan contra el tiempo considerando que el nuevo año contempla eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América.

Sin embargo, el torneo continental de selecciones, que se debe desarrollar entre Argentina y Colombia, tambalea y finalmente podría no disputarse. Las alertas las puso el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Fernando Jaramillo.

“No está confirmado que haya Copa América 2021, porque su realización sin público parece que la Conmebol no la ve viable. Cuando hablo de público es público, no un aforo reducido, porque si no los números tampoco dan para hacerla. Tenemos pendiente una decisión de la Conmebol”, dijo Jaramillo en conversación con Carrusel Caracol.

La Copa América de Argentina y Colombia estaba programada para 2020 tras el cambio de calendario realizado por la Conmebol, que había fijado el torneo continental para años pares homologándola con la competición de la UEFA. Sin embargo, los alcances de la pandemia del coronavirus hicieron imposible llevarla a cabo el año pasado.

De cancelarse la competencia sería un balde de agua fría considerando que el fixture ya está conformado con la selección chilena instalada en el Grupo A junto a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Australia.

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Qatar conforman el Grupo B del torneo que está calendarizado entre el 11 de junio y el 10 de junio… por confirmar.