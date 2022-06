Claudio Bravo está de vacaciones en Chile pero, como es costumbre, aprovechar para seguir a full con su pasión: el arco y trabajar con adultos, niñas y niños tan apasionados como él por los guantes, por lo que brindó una clínica para porteros entrenando en su proyecto El Uno Campus con entusiastas de todas las edades. Y, por supuesto, también aprovechó para abordar su presente y futuro profesional, así como también lo que se viene para él en la Roja de Eduardo Berizzo.

“Si uno sigue haciendo bien las cosas en el club se abren las posibilidades de seguir compitiendo al más alto nivel. Ya sea en tu club en Europa, jugando una nueva final o disputando más partidos en la selección. Pero eso lo determina lo que hagas tú en tu equipo y cómo te estás desempeñando”, sentenció el histórico.

Sobre un viejo conocido como Berizzo, analizó que “Eduardo tiene conocimiento del fútbol chileno, de todo lo que se mueve dentro de la selección. Conoce muy bien a muchos jugadores porque también los tuvo en la etapa de Marcelo Bielsa. Hay chicos que fueron sparring y que los tuvo él en esa etapa con Bielsa”.

Finalmente, de lo que le deparen sus próximos años de carrera recalcó que “lo primero es disfrutar donde estoy, de las cosas positivas que te da el trabajo. Esto no tiene más secretos que dedicarse de lleno, ser más profesional que nunca. Las cosas se dan de forma natural. He tenido la fortuna que todo se me ha dado de manera positiva, pero siempre ligado al trabajo y la constancia, eso me ha significado conseguir logros”.

Claudio Bravo extendió su contrato con el Real Betis hasta mediados de 2023 y ha dejado bien en claro en que no dará un paso al costado de la selección chilena, tal como lo han manifestado todos los integrantes activos que quedan de la generación dorada.