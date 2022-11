Ante la consulta de cuáles son sus cuatro candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Roja dejó claro que el desenlace del torneo es algo que le preocupa muy poco. "No soy de llegar a la casa y ver un partido de fútbol", reveló Claudio Bravo.

Claudio Bravo tuvo 90 minutos nuevamente con la selección chilena. El legendario portero bicampeón de América se estrenó con Eduardo Berizzo en la dirección técnica de la Roja. Y aunque lo hizo con una derrota sobre la hora ante Polonia, el golero que milita en el Betis de Manuel Pellegrini terminó con muy buenas sensaciones de la presentación del equipo.

Por cierto, al Equipo de Todos le resta un duelo más para terminar la fecha FIFA de noviembre. El 20 de este mes, a muy poco del inicio de la Copa del Mundo, Chile jugará ante Eslovaquia. Luego de ese duelo, comenzará a vivirse el certamen más importante del fútbol en el orbe.

Aunque al guardavalla surgido de las inferiores de Colo Colo parece no importarle mucho el desarrollo y desenlace de la competencia. Así al menos lo dejó ver luego de una consulta de nuestro enviado especial Enzo Olivera, quien le preguntó por su candidato para ganar el Mundial.

"Tengo vacaciones, no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol. Te digo la verdad, no soy de llegar a la casa a ver fútbol, prefiero disfrutar mi tiempo en otro tipo de cosas", le dijo el ex Real Sociedad y Barcelona de España, evidentemente sin responder la interrogante que se le había planteado.

Y dio dos panoramas que preferiría en lugar de observar un encuentro. "Si me das a elegir prefiero el cine o irme a pasear a la bicicleta. Cada uno con sus intereses", expresó Claudio Bravo, quien no le pondrá mucha atención a lo que ocurra en la segunda Copa del Mundo consecutiva que no tiene a Chile entre los equipos participantes.