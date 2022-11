Claudio Bravo queda lleno de esperanza por la Roja: "Esta es la mejor manera, no replegados atrás"

Claudio Bravo volvió a jugar con la selección chilena. Fue la primera vez que lo hizo con Eduardo Berizzo en la dirección técnica. Y como casi siempre, el legendario portero bicampeón de América fue el capitán de la Roja, que cayó sobre la hora por 1-0 frente a Polonia en un partido disputado en Varsovia, la capital del país que dirá presente en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Pese a que el golero del Betis no tuvo la respuesta más sólida en la jugada que terminó con el único tanto del encuentro, sí mostró su calidad habitual en otras acciones, como un achique en doble instancia que hizo a poco del final. "Fue amargo, pero si lo analizas desde el punto de vista del crecimiento, prefiero jugar así, ser una selección agresiva y tener el balón para someter al rival. No hay que quedarse con el resutado, hicimos cosas muy buenas en relación a los otros partidos", expresó el meta de 39 años.

De hecho, el oriundo de Viluco tuvo más elogios para la disposición del equipo del Toto. "Hoy duramos 90', fuimos muy superiores a ellos en muchas facetas del juego, pero los resultados los demarcan los goles. Nos tocó sufrir una acción aislada de balón parado, pero más allá de eso hay que felicitar a los muchachos. Esta cancha no nos favorece si queremos jugar así, pero la sensación es buena. Creo que es lo que hay que hacer. Competir de esta manera, los resultados llegarán por sí solos", aseguró el ex meta del Barcelona de España y el Manchester City de Inglaterra.

El pasado del Equipo de Todos cada tanto genera añoranzas. Y no fue la excepción con Bravo. "Veo en construcción, no encasillada a alguna posición o ranking. En vías de crecer, el objetivo máximo es la siguiente copa del mundo. Afrontando los partidos de esta manera, individualmente algunos crecerán mucho, colectivamente ni hablar. Y ese es el camino, hay que seguir construyendo. Creo que la mejor manera es jugar de esta forma y no replegados atrás a ver si rescatamos algo y ver una selección tímida. Todo lo contrario, seremos un grupo agresivo que quiere jugar un buen fútbol y eso nos llevó a estar bien en muchas ocasiones y conseguir logros importantes", aseveró el meta.

"Nos deja la tristeza de no haber abrochado un buen partido, pero el fútbol es así, estamos en proceso de seguir mejorando cosas independiente de quiénes estén. Necesitamos de todo el mundo para meter a Chile en el otro Mundial. Quedé con buenas sensaciones, me voy feliz con el hecho de ver competir a la selección así. Es un placer ver a un grupo de jugadores desenvolverse de esta manera, te acerca al crecimiento y da esperanza de entrar a una siguiente Copa del Mundo", cerró Claudio Bravo, convencido de que la ruta delimitada por Eduardo Berizzo es la idónea para que Chile vuelva a la élite del fútbol de selecciones.