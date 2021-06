Reinaldo Navia y férrea defensa a César Pinares: "Fue un partido espantoso de la selección, es un buen jugador y lo critican de más"

Reinaldo Navia sabe muy bien lo difícil que es vestir la camiseta de la selección chilena y salió al paso para respaldar a César Pinares, uno de los puntos bajos y blanco de las críticas tras la amarga derrota de la Roja frente a Paraguay por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América 2021.

En conversación con Radio ADN, el Choro contó que “me tocó transmisión del partido, un poco aburrido. Es preocupante porque Chile es poco lo que generó, con cero tiros al arco. Es muy raro para una selección que nos mal acostumbró a ser ofensiva con una intensidad y presión alta. Ayer me sorprendió”.

Agregó que “Pinares ayer no anduvo y fueron muy pocas las veces que tocó el balón. No es un mal jugador y lo criticaron de más. No es fácil vestir la camiseta de la Roja porque tienes mucha presión y hay que mostrar un nivel altísimo. Tiene calidad, pero lamentablemente le tocó entrar de titular en un partido, en general, espantoso de la selección. Eso obviamente lo deja mal a él. No es un mal jugador, es un jugador de selección”.

“Paraguay controló muy bien el mediocampo de Chile, Toto Berizzo los conoce muy bien, cada vez que la tomaban Aránguiz o Vidal llegaban dos o tres marcas, para cortar la generación de Chile. A Edu Vargas poco le llegó. Brereton tampoco anduvo”, complementó.

Añadió que “tampoco fue un Paraguay espectacular, tuvo tres llegadas, fue contundente y marcó dos. Me sorprendió que tanto Mena como Isla jugaron como con Bielsa o Sampaoli, eran dos delanteros más. Quizá el buen trabajo defensivo de Paraguay, u órdenes de Lasarte, tratando de proteger la parte defensiva”.

Por último el ex delantero de Santiago Wanderers y la Roja también respaldó al resto del plantel y recordó que los referente del equipo nacional ya no son tan jóvenes y vienen de una temporada complicada.

“No sé si será que somos muy críticos, pero hay jugadores que ya empiezan a sentir un cansancio después de terminar sus ligas. Vidal venía de lesiones y los futbolistas empiezan a sentir la fatiga muscular por la cantidad de partidos jugados; más la humedad de Brasil, la deshidratación y el pasto pesado”, sentenció.