Tomás Alarcón no se achica para reemplazar a Pulgar ante Paraguay: “Me siento preparado para tomar esa responsabilidad”

Solo resta un poco menos de un día para que la selección chilena vuelva a salir al terreno de juego en el estadio Nacional de Brasilia y afronte a su símil de Paraguay, por la cuarta fecha del grupo A de la Copa América.

En ese contexto, Tomás Alarcón fue el designado para asistir a la conferencia de prensa que organiza la Conmebol y se refirió a la posibilidad de que Martín Lasarte le entregue la camiseta de titular ante los guaraníes.

“Me siento con mucha confianza, con determinación de que si me toca jugar lo haré de la mejor manera posible. Me siento preparado y tengo las ganas, pero esa decisión la toma el entrenador. Así como yo tengo este pensamiento, lo tienen todos mis compañeros”, dijo.

Y ante la opción de reemplazar a Erick Pulgar en el mediocampo, expresó que “todavía no ha dado el equipo el profe, pero si me toca voy a estar de la mejor manera, mejor disposición, me siento preparado para tomar esa responsabilidad. Erick es un jugador importante, que lamentablemente lo perdimos”.

Alarcón viene siendo uno de los primeros cambios de Lasarte en los últimos compromisos. (FOTO: Getty)

Sumado a esto, se refirió a Paraguay, a quien calificó como “un rival bastante difícil, siempre complicado. Ha complicado a todas las selecciones que ha enfrentado. Su mayor virtud es el juego físico, sus laterales pasan de muy buena forma, tienen jugadores muy rápidos adelante, que marcan mucha diferencia. Va a estar en los pequeños detalles el resultado de mañana”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre las emociones que está viviendo al disputar el torneo continental: “Es hermoso, es un sentimiento distinto, porque uno está acostumbrado a jugar en mi liga, no había tenido la oportunidad de jugar con jugadores históricos Me da un plus histórico en lo personal y lo familiar. Estoy orgulloso de jugar con jugadores que le han dado al país”, expresó.

Finalmente, se refirió si hay alguna selección que sea favorita para levantar el trofeo de la Copa América y sentenció que “todos creo que están jugando de buena forma, no hay ninguno que marque una diferencia abismal. Todos los resultados han sido bastante cortos, porque todos los equipos se preparan de casi igual forma y los detalles van marcando la diferencia”.

Cabe recordar que el compromiso entre Chile y Paraguay está programado para este jueves 24 de junio a las 20:00 horas