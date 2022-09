Chile vs Marruecos Sub 20 | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la Costa Cálida Supercup

Los dirigidos por Patricio Ormazábal tienen una última chance para mostrarse como alternativa para el futuro esta jornada, la última de la Costa Cálida Supercup, cuando la selección chilena Sub 20 enfrente en el Pinatar Arena al compilado nacional de Marruecos buscando cerrar su participación en el cuadrangular amistoso celebrado en Murcia, España, con su segunda victoria.

La Roja llega con un triunfo y una derrota como cosecha, se estrenó cayendo frente a Inglaterra 3 a 0 y en la segunda fecha se sobrepuso venciendo a Australia por 3 a 1 con un gol de Paolo Guajardo y un doblete de Jeison Fuentealba.

Marruecos, en tanto, tiene el mismo récord y, en su último partido, los ingleses se les impusieron por 2 a 1.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Marruecos Sub 20?

Chile vs Marruecos Sub 20 juegan este martes 27 de septiembre a las 8:00 hrs de Chile en el Pinatar Arena, en España.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Marruecos Sub 20?

El partido será transmitido por las señales de TNT Sports 2, TNT Sports 3 y TNT Sports HD, en los siguientes canales:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago) - 855 (HD)

DTV: 632 (SD) - 1632 (HD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 506 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Marruecos Sub 20?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.