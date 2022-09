La selección chilena sub 20 se enfrenta a Marruecos este martes en España. Será el cierre de la participación de ambos en la Costa Cálida Supercup. Pato Ormazábal, técnico de la Rojita, anticipó el duelo.

Este martes a las 8:00 horas de Chile, la Roja sub 20 se medirá a su similar de Marruecos en el cierre de la participación de ambos equipos en la Costa Cálida Supercup.

La dos selecciones vienen de cosechar un triunfo y una derrota. La Roja debutó cayendo ante Inglaterra por 3-0 y luego se repuso para vencer por 3-1 a Australia. Lo mismo que Marruecos, que se impuso por la cuenta mínima a los oceánicos y perdió por 2-1 ante los británcios.

En la previa de aquel encuentro, el técnico de la Roja sub 20, Patricio Ormazábal, señaló: "Un rival muy difícil, le ganó a Australia 1-0, perdió 2-1 ante Inglaterra en un partido que fue bastante apretado, teniendo en cuenta que Inglaterra era el rival más fuerte de este torneo".

"Es un equipo muy ordenado, muy físico y creo que una de las características principales es el ritmo que pone, la intensidad y el colectivo", añadió.

Sobre la participación de la Roja en el Costa Cálida Supercup, comentó: "Ha sido muy bueno este tipo de experiencia para entender que si no estamos al 100 por ciento los 23 jugadores o no ponemos todo y trabajamos como equipo, se hace muy difícil competir a este nivel. Esta es la lección más grande que nos llevamos".

"Y si mañana no estamos a este nivel, en este compromiso colectivo, al margen de todas las cosas tácticas que siempre tienen que estar, se hace difícil competir a este nivel", complementó.

Finalmente, respecto de las enseñanzas que se ha llevado el equipo, indicó: "Estamos en permanente evaluación todos, nos tocó una exigencia muy alta y vamos viendo cómo respondemos. Cosas por mejorar, entrar desde el primer minuto a competir, no esperar a acomodarnos dentro de la cancha, porque cuando te anotan un gol es más difícil revertirlo. Desde el primer minuto la intensidad tiene que ser a mil".

