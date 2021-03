Tomás Alarcón pide minutos ante Bolivia: “Me toca en un momento muy bueno futbolístico y psicológicamente”

Solo quedan un par de días para que la selección chilena vuelva a la cancha. En esta ocasión, será un amistoso ante su símil de Bolivia, y que tendrá como condimento extra el estreno oficial de Martín Lasarte en la banca técnica.

En ese sentido, el estratega uruguayo sorprendió con su nómina al incluir al volante de O’Higgins Tomás Alarcón, quien en conversación con el área de comunicaciones de La Roja evidenció su alegría por la convocatoria.

“Me la tomo bastante motivado, bastante feliz, bastante orgulloso de estar vistiendo los colores de nuestra Selección. Me toca en un momento muy bueno futbolística y psicológicamente, y con mucha madurez para poder afrontar este partido, si me toca sumar minutos”, partió diciendo.

Al ser consultado por la suspensión de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, comentó que “se pueden sacar muchas cosas, hay muchos jugadores de experiencia y muchos jóvenes, que no han tenido la oportunidad de estar este último tiempo en la Selección”.

“Eso nos va a servir de mucho, porque se juega con un rival que participa en las Eliminatorias y eso le servirá al técnico Lasarte y a nosotros para ganarnos un puesto, ya sea en el Mundial o la Copa América”, agregó.

Y sobre el compañerismo en el camarín, expresó que “me he sentido bastante feliz, porque me han acogido de una manera muy linda y eso se agradece mucho, porque así se puede enfrentar de mejor manera los entrenamientos”.





RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, el partido entre Chile y Bolivia que marcará el debut de Lasarte al mando de La Roja, el viernes 26 de marzo desde el Estadio El Teniente de Rancagua. Solo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Solo para territorio chileno y por conexión wifi).