Se acabó la espera, la selección chilena vuelve a la cancha en un partido histórico, porque por primera vez será local en Calama, cuando se mida ante Argentina por las eliminatorias sudamericanas.

La Roja juega un duelo vital ante el combinado transandino, al que necesita ganar para así estar en la pelea por ir a Qatar 2022. Además, se mide ante un equipo que llega tranquilo y con los boletos al Mundial asegurados.

El equipo de Martín Lasarte sale a la cancha este jueves, en un duelo que arranca a las 21:15 horas, donde el público calameño alentará con todo a Chile para ayudar a que los tres puntos se queden en casa.

La emoción de las eliminatorias se va a dividir en dos días en la venidera jornada, porque aparte del equipo nacional, este jueves juega Ecuador con Brasil en Quito; y Paraguay con Uruguay en el Defensores del Chaco.

Todo termina el viernes, con el duelo clave entre Colombia y Perú en Barranquilla; más la visita del siguiente rival chileno, Bolivia, a Venezuela en Barinas.

Programación de las eliminatorias



Ecuador vs Brasil, Quito, 18:00 horas

Paraguay vs Uruguay, Asunción, 20:00 horas

Chile vs Argentina, Calama, 21:15 horas

Colombia vs Perú, Barranquilla, 18:00 horas

Venezuela vs Bolivia, Barinas, 19:00 horas.

