La teleserie de Byron Castillo sumó este jueves una nueva polémica y que pone en riesgo la presencia de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. La Federación de Fútbol de Chile realizó una denuncia formal contra el jugador a la FIFA para soñar con ese cupo en el torneo de noviembre próximo.

Desde la entidad recopilaron antecedentes que pueden dejar claro que en realidad el hombre del Barcelona de Guayaquil no es ecuatoriano, sino que colombiano. De confirmarse, la Roja podría sumar seis puntos que lo dejan instalado en fase de grupos de forma directa.

Pese a que en Ecuador han recalcado que está todo en orden, desde Chile no se quedaron tranquilos y decidieron juntar documentos que acrediten la irregularidad. Esto pone en jaque los resultados en eliminatorias y pueden meter a nuestro país en Qatar 2022.

En conversación con RedGol, Claudio Borghi analizó el caso de Byron Castillo y detalló lo grave que puede ser la situación si se confirma. "Hay gente que de pronto no sabe y cree que los jugadores llegan al vestuario y dicen “vos sos tal y vos sos tal”, pero no es tan así".

El Bichi recalcó que antes de los partidos, deben estar todos estos antecedentes en manos de Conmebol y FIFA. "Se tiene que presentar documentación cada vez que el jugador ingresa a la cancha. Y se especulaba que este chico no los tenía. Si era así, no puede jugar".

Aunque para Claudio Borghi es soñar demasiado que en toda la eliminatoria no se conociera esta información. "Me resulta imposible que haya un jugador que no pueda identificarse o saberse quién es".

"Si están los antecedentes suficientes, tienen que ir con todo"

Más allá de lo que pueda o no ser cierto en todo esto, para Claudio Borghi el solo hecho de que Chile denuncie ya deja una clara advertencia a Ecuador. De hecho, para el Bichi la federación de nuestro país no debe guardarse nada e ir a pelear su opción si tiene los antecedentes suficientes.

"La federación colombiana y ecuatoriana están, no vencidos, pero entendieron la situación. Chile tiene esa opción. No debería quedarse con las ganas, debe demandar y ver qué sucede. A partir de eso, ver si tiene posibilidades o no de ir al Mundial", señaló.

Para el Bichi también hay otro punto que puede ser clave y es el legal, que puede caerle con todo a Byron Castillo. "Lo que hay que identificar es al jugador o la persona que se sospecha que no tiene la documentación. Y no solo lo deportivo, también la justicia ordinaria, porque tener documentos que no te corresponden es grave".

Finalmente y en esa misma línea, Claudio Borghi recalca que "si existe esa realidad, es un problema muy grave. Alguien tiene que iniciar la demanda y si están los antecedentes suficientes, tienen que ir con todo".