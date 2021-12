Benjamín Galdames rechazó la convocatoria a la selección chilena para los amistoso de esta semana y sorprendió a todos viajando para representar a México. El joven delantero de Unión Española optó por los Aztecas y va por su debut a nivel adulto, dejando a un lado a la Roja de Martín Lasarte.

La situación generó una ola de críticas en redes sociales a las que su hermano, Thomas, le hizo frente con un potente mensaje. En conversación exclusiva con RedGol, el zaguero de los Hispanos abordó el momento que vive su hermano y detalló las razones detrás de su decisión.

"Si bien no sumó muchos minutos, fue considerado por las dos selecciones. Es un gran proyecto, se lo terminaron peleando y eligió México porque fue el país que lo valoró desde el minuto uno, en la sub 15", lanzó de entrada.

Para Thomas, que su hermano Benjamín decidiera defender a los Aztecas para por un tema de valoración. "Nosotros (como familia) estuvimos apoyándolo en todo momento, crecimos con valores que hay que respetar ciertas cosas y México se comportó muy bien con él, eso lo respetó. Está contento allá, los hinchas lo quieren mucho, los profes también. Está entusiasmado con representar a México".

Defensa total a su hermano

Thomas Galdames no se complica y deja en claro que la decisión de su hermano se debe respetar. Benjamín tomó la determinación de jugar por México, algo que piden respetar desde su entorno. "Leí muchos comentarios, han llegado noticias de que es vende patria, pero la gente no sabe cómo fue en realidad, cómo lo pasó cuando se quedaba fuera de los Sudamericanos o no lo citaban".

"La gente no lo sabe y hoy está feliz en una selección que lo respeta, respalda y apoya. Eso es importante para un jugador, que te valoren", agregó.

Si bien el más pequeño de los Galdames jugará por los Aztecas, lo cierto es que con 20 años y sin disputar un partido oficial, todavía tiene chances de defender a Chile. No obstante, Thomas es claro. "Él está feliz con México, con confianza porque lo quieren. Va bien encaminado. Aparte ahora lo llaman a una prenómina y lo ve por ese lado".

Por otro lado, recalcó que le gustaría probar experiencia en otro país. "Me encantaría jugar en Europa. Una de las cinco ligas top me encantaría, hacer el paso de mi hermano que fue una buena decisión. O ir a Brasil o México que son ligas superiores a la chilena en cuanto a competencia, a marketing y todo ese tema, por la calidad de jugadores, equipos e inversiones que hacen. Sería un paso positivo y quiero hacerlo. No sé si será ahora o el próximo año, pero es una de mis metas como jugador".

Finalmente dijo que se ilusiona con defender a Chile. "Me encantaría. Para eso trabajo. Si no me han llamado hasta el momento es porque algo me falta, tengo que seguir mejorando, destacando, creciendo, jugar en el extranjero, que son cosas necesarias para jugar en la selección. Quiero hacer las cosas bien en mi equipo y si llega, feliz".

Benjamín Galdames aterrizó en México y se sumará a los trabajos de Gerardo Martino pensando en los amistoso que tiene por delante. Uno de ellos será ante la Roja el próximo miércoles 8 de diciembre, donde podría hacer su debut a nivel adulto.