Benjamín Galdames le dio un portazo a la selección chilena pese a estar convocado para los amistosos de la próxima semana ante México y El Salvador. El joven delantero era uno de los nominados para estar junto a la Roja, pero declinó de ello para sumarse al equipo azteca.

El artillero de Unión Española ya había estado en las inferiores de dicho país desde junio de este año, pero ahora dará el gran salto para integrarse a la adulta. Y si bien puede tomar una decisión final hasta los 21 años, lo cierto es que sus intenciones son quedarse con los mexicanos.

Gerardo Martino lo sumó a la selección adulta y con ello podría debutar en el amistoso ante Chile, del próximo miércoles 8 de diciembre. Una situación que golpea en Juan Pinto Durán, pero para la que no hay más que hacer.

Desde que se conoció, diversas críticas han caído sobre Galdames de parte de los hinchas chilenos. Es por ello que tras el revuelo, uno de sus hermanos salió a respaldarlo con todo.

Thomas Galdames sale a defender a su hermano

Thomas Galdames no dejó pasar la oportunidad y defendió con todo a su hermano Benjamín tras decidir jugar por México. Luego de desechar a Chile, el defensor de Unión Española sacó la voz por su familiar y dejó un claro mensaje para la Roja.

"A romperla. Me encanta verte feliz. Como dice el dicho: 'El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera'", fue la frase con el que zaguero Hispano hizo frente a las críticas contra el delantero, compartiendo la imagen de su viaje a dicho país.

Benjamín Galdames nació en Ciudad de México en el año 2001 cuando su padre, Pablo, defendía los colores del Cruz Azul. Ahora cumplirá su sueño de jugar a nivel adulto por los aztecas y, de paso, podría asegurar su presencia en el Mundial de 2026.