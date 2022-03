El pasado 14 de febrero, Ben Brereton Díaz causó preocupación al salir lesionado en el partido de Blackburn Rovers frente al West Bromwich al salir con visibles gestos de dolor que encendieron las alarmas en la selección chilena, algo que se confirmó con su diagnóstico de lesión de ligamentos de su tobillo izquierdo.

Sin embargo, la esperanza de poder contar con el goleador está en la Roja que tiene su plan: que el delantero termine su recuperación en el país para que entre sí o sí en la nominación para los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 ante Brasil y Uruguay pero su club está firme en su posición.

Así lo confirmó nuestro corresponsal en Europa, Enzo Olivera, a través de RedGol en La Clave. "Les voy a compartir una información en off the record. Hace dos horas me contestaron del Blackburn Rovers y esto me dejo un poco helado", comenzó el periodista a explicar el complicado escenario.

El reportero afirmó que conversó con un dirigente del club inglés, que fija una dura posición al respecto. "Él no va a viajar. Él está lesionado hasta mediados de abril, entonces el va a terminar su recuperación acá. Yo pienso que no hay chances que él vaya con la selección chilena en estos dos partidos", le afirmó la institucional.

Este directivo confirmó la reunión de la próxima semana pero poco hay por hacer para hacerlos cambiar de opinión. "Van a venir acá el lunes, van a hablar con Tony Mowbray, van a hablar con Ben, van a hablar con el departamento médico y conmigo pero estoy seguro que él se va a quedar acá para hacer su rehabilitación y no va a ir a Chile. Está lesionado y tendrá entre tres o cuatro semanas más. Un viaje a Chile, un viaje largo, estando lesionado como está, me parece un poco loco".

De esta manera, parece que la inclusión de Brereton en la nómina para estos compromisos clave se ponen bastante cuesta arriba para la selección chilena a pesar de las ganas del delantero de estar pero el Blackburn Rovers sostiene una posición que se ve inflexible y difícil de cambiar.

