La situación de Ben Brereton Díaz y su lesión tiene a la selección chilena más que atenta. El delantero setá trabajando duro en su recuperación, aunque el panorama no es el mejor para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

A finales de marzo, la Roja se juega el todo o nada en su visita ante Brasil y como local frente a Uruguay. Para ambos encuentros, la presencia del delantero sigue siendo una incógnita luego de los problemas físicos que ha enfrentado.

En el choque con el West Bromwich a mediados de febrero, Ben Brereton Díaz debió ser reemplazando y con evidentes dolores. La situación se hizo más grave cuando se conoció que había sufrido la rotura de ligamentos en uno de sus tobillos.

Ante lo duro de la noticia, el propio delantero inició una rehabilitación que lo tuvo en Dubai y que ilusionaba, pero tras ello, desde el Blackburn Rovers avisaron que no estaría listo antes de abril. Chile completo sintió el golpe, resignándose a perder a una de sus máximas figuras. Aunque este jueves una luz de esperanza llegó desde Inglaterra

DT del Blackburn ilusiona a Chile con el estado de Ben Brereton Díaz

El sábado, el Blackburn Rovers enfrenta al Fulham en un partido clave para soñar con el ascenso a la Premier League. En la previa, el técnico Tony Mowbray conversó con los medios y sorprendió con información sobre el estado de Ben Brereton Díaz.

Pese a que los pronósticos no eran los mejores hace unos días atrás, en su regreso a Inglaterra el delantero ha mostrado un gran avance en su recuperación. "Soy positivo con Ben, todas las señales son bastante buenas de que él también regresará muy pronto", señaló el DT.

La situación de inmediato llenó de ilusión a los hinchas, aunque desde el Blackburn no están convencidos de que pueda jugar antes de abril. "Sé que el lunes llega una delegación de Chile para hablar con nosotros, están bastante desesperados por que participe en sus partidos internacionales contra Brasil y Uruguay", recalcó Mowbray.

El técnico insistió en que el club no quiere ceder a Ben Brereton Díaz para eliminatorias. "Nuestro departamento médico no sugiere que eso vaya a suceder, pero no pasará mucho tiempo (de su vuelta a las canchas) después de esos partidos, por eso vendrán. Probablemente no quieran verlo perderse esos juegos".

Finalmente, Mowbray insistió en que finales de marzo será el momento de la verdad para Big Ben. "No tardará mucho después de eso, lo que obviamente es una buena noticia para nosotros porque está progresando bastante bien", cerró.