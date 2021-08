El elenco del chileno-inglés anunció que no lo cederá para los duelos con Brasil, Ecuador y Colombia. Señalaron que no hubo acuerdo con la FIFA.

Sufre Chile: Blackburn Rovers confirma que Ben Brereton Díaz no viaja para las eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 están viviendo un verdadero terremo tras los anuncios de la Premier League y La Liga de no ceder jugadores. Los clubes no quieren que sus figuras viajen por la pandemia del coronavirus, lo que ahora deja fuera de la selección chilena a Ben Brereton.

El delantero del Blackburn Rovers y una de las grandes revelaciones en la Copa América no podrá venir a nuestro país para defender a la Roja. Así lo informó su equipo, que confirmó que se unirán al pedido de la primera división de Inglaterra para evitar exponer a sus jugadores.

"Los clubes de la EFL han tomado hoy la decisión colectiva de no liberar jugadores para partidos internacionales que se jugarán en países de la 'lista roja' del gobierno del Reino Unido el próximo mes", explicaron de entrada.

Ben Brereton es baja en Chile para las eliminatorias por culpa del pedido de la Premier League. Foto: Agencia Uno

La situación había quedado en veremos luego de la amenaza de la FIFA para que permitieran a los jugadores viajar. No obstante y según explica el Blackburn, no se logró nada. "Se habían llevado a cabo conversaciones entre el Gobierno, la FA y la FIFA en un esfuerzo por encontrar una solución, pero debido a las preocupaciones actuales de salud pública relacionadas con los viajeros que llegan de países de la lista roja, no se ha concedido ninguna exención".

Esto deja a Martín Lasarte más que complicado, ya que no solo perderá a Brereton Díaz, sino también a Francisco Sierralta, quien milita en el Watford. Por su parte, el equipo del chileno-inglés ya avisó que no hay forma de que venga al país.

"Como resultado de la declaración de la EFL de hoy, los Rovers pueden confirmar que Ben Brereton Díaz no viajará a Sudamérica para reunirse con Chile para sus clasificatorios para la Copa del Mundo contra Brasil, Ecuador y Colombia", sentenciaron.

Por ahora, se desconoce si es que Conmebol intentará realizar alguna apelación de último minuto para contar con los jugadores. Pero todo parece indicar que, una vez más, el dinero de los europeos pesa más que algo tan importante para un futbolista como defender a su país.