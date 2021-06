Basaure pide mesura con Ben Brereton: "No lo destrocemos si se pierde dos goles"

El positivo debut de Ben Brereton con la selección chilena ante Argentina puede tener su ratificación este viernes contra Bolivia, con el inglés de origen perfilándose como titular para el segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa América.

La expectativa del medio es alta, pero Cristián Basaure pide equilibrio en la crítica. "No estamos chaqueteando a Brereton. Estamos diciendo que si no anda bien, sigamos sosteniéndolo. Banquémoslo. Construyámoslo. Aquí no chaqueteamos a nadie", sentencia el analista.

En su tribuna de Redgol en La Clave, el ex defensor llama a la mesura. "Hay que darle tiempo, minutos. Es una linda opción, si se confirma su titularidad, porque viene con el envión anímico y futbolístico, con la sensación que te entrega debutar contra Argentina, jugar veinte minutos y que te aprueben el medio, tus compañeros", valora.

"Tú como futbolista sientes esa percepción, estás asumiendo un rol en el medio y eso es súper importante para el futbolista, porque si hubiesen venido críticas obviamente la cabeza juega en contra", subraya el comunicador.

"Que Brereton no sea descalificado a la primera"



Cristián Basaure pone atención al caso del delantero de Blackburn Rovers y la expectativa del medio. "No creo que Martín Lasarte esté con el Twitter mirando quién va a jugar, pero si Brereton arranca como titular es porque él le ve características que son necesarias para el equipo y eso está perfecto", explica.

En ese sentido, el analista puntualiza que "muchas veces en el medio nos dejamos llevar por un impulso, por la carencia de un futbolista o de alguien que nos parece que puede generar mucho en presente y futuro. Sin embargo que no sea descalificado a la primera. Si no hace un buen partido, si se pierde dos goles debajo del arco, que no lo destrocemos, que haya una crítica constructiva".

Para el ex defensor, la clave está en "que digamos 'mira, está recién arrancando', como debiese ser con muchos jugadores jóvenes, que cuando jueguen (Clemente) Montes o Marcelino Núñez tengamos esa misma mirada. Es la manera de construir, que no quiere decir no criticar: es una crítica constructiva".

Finalmente, Basaure clarifica que su intención es ponerse "el parche antes de la herida, porque existe la posibilidad. Ojalá que juegue, que la rompa, que haga dos goles y ganemos 4-0. Pero también existe la otra posibilidad", completa.