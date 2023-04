Chile Sub 17 debuta ante Argentina en el hexagonal del Sudamericano: Horario y programación

Sudamericano Sub 17

Sudamericano Sub 17

Comienza el hexagonal del Sudamericano Sub 17 de Ecuador, donde Chile busca la clasificación a la siguiente Copa del Mundo. El primer rival en esta fase será Argentina.

¿Cuándo juegan Chile vs Argentina Sub 17?

Chile enfrenta a Argentina este martes 11 de abril a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido del Sudamericano Sub 17?

Este partido del Sudamericano Sub 17 será transmitido en TV Abierta por TVN, además de la señal de DSports, en los siguientes canales:

TVN por cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

DSports

DSports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo del Sudamericano Sub 17?

Si buscas un link para ver este duelo del Sudamericano Sub 17 por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app DGO y la señal online de TVN.

Buen rendimiento en Ecuador

La Roja Sub 17 ha logrado una buena cara en el Sudamericano, algo que llena de esperanza en tiempos donde los procesos a todos los niveles en la selección han sido bastante criticados. Los dirigidos por Hernán Caputto se quedaron con el 2° lugar del Grupo A con 7 puntos, solo siendo superados por Brasil que tuvo 10 unidades.

El debut en el hexagonal no será fácil, ya que el rival es Argentina, país que terminó en el 1° puesto del Grupo B. La selección dirigida por Diego Placente es una de las favoritas para quedarse con uno de los cupos al próximo Mundial.

Para clasificar a la Copa del Mundo, La Roja Sub 17 necesita alcanzar uno de los primeros cuatro lugares en el hexagonal. El próximo torneo planetario no tiene una sede definida, debido a que la FIFA le quitó la organización a Perú por no cumplir con los plazos ni las garantías establecidas.