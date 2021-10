La nueva camiseta adidas de Chile es un hecho y fue presentada oficialmente con una sobria indumentaria con botones para la Roja de local mientras que la alternativa será blanca, con la característica calidad que siempre brinda la marca alemana que ya ha vestido a la selección en momentos históricos.

Una de las figuras más importantes del equipo de todos, la capitana Christiane Endler, se comunicó con TNT Sports tras la presentación del uniforme del que solo tuvo sensaciones positivas. "Me gustó mucho. Me encantó la camiseta. La encuentro increíble, clásica, simple", manifestó.

La guardameta recordó la primera vez que vistió la camiseta de la Roja. "Fue un momento súper especial, me acuerdo que era una camiseta sin marcas y nos tocaba jugar con una que tenía solo el logo de la federación y el número atrás pero para mí era lo máximo el poder usarla por primera vez. Yo creo que es el orgullo más grande que uno puede sentir, así que da lo mismo el color, la marca, los shorts eran gigantes, pero lo que más importaba era representar a la selección".

"Fue en Quilín, estábamos preparándonos para el Sudamericano sub 17, estaba Nibaldo Rubio de entrenador y Marcos Cornes, a quien le mando un saludo porque no la está pasando bien, él fue primero que me invitó a participar y de ahí no paré", añadió.

Endler también habló de sus inicios como delantera, los que parecen atrás pero que a veces le tientan, sobre todo en los partidos en los que se está abajo en el marcador. "Empecé de delantera y el cabezazo era mi mejor arma, así que siempre que falta poco me dan muchas ganas de subir y hacer el gol", puntualizó.