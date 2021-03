The Miz y Bobby Lashley adelantan en exclusiva con RedGol su combate de esta noche en RAW

La noche de este lunes en RAW tendrá un especial combate por el Campeonato de la WWE entre The Miz y Bobby Lashley, donde ambos luchadores se verán las caras para definir al poseedor del cinturón que define al mejor de los mejores de la principal empresa de lucha libre del mundo y que actualmente ostenta The Miz.

En la previa de este enfrentamiento ambas superestrellas conversaron en exclusiva con RedGol, donde recordaron sus visitas a Chile y dejaron en claro que han extrañado mucho a los fanáticos en la arena en estos tiempos de coronavirus.

El primero en conversar con nosotros fue The Miz, quien sostuvo a nuestro sitio que “quiero volver a Chile, quiero ir a cada uno de vuestros países y representar al Campeonato de la WWE como debería serlo. Quiero verlos a ustedes muchachos en persona, hablar con ustedes en persona y tener maravillosas entrevistas donde podamos estar uno a uno y hablar interminablemente acerca de lo que significa ser un campeón de WWE o lo que haré por países como Chile”.

En ese sentido afirmó que “amo al público, amo sus reacciones hacia mí. No sé cuántos de ustedes han podido estar en eventos en vivo, pero siempre intento aprender los lenguajes y hacer las promociones y anuncios en el lenguaje del país al que vamos”.

“Y la razón por la que intento hacer eso es porque respeto lo que ustedes hacen y respeto a nuestra audiencia en todo el mundo, porque entiendo que somos transmitidos en muchos distintos lenguajes”, agregó.

“Así que incluso si no puedo pronunciar ciertas palabras de forma correcta, al menos lo intento, porque creo que los otros países merecen ese esfuerzo de los campeones de WWE”, concluyó la superestrella de la WWE.

Bobby Lashley por su parte afirmó que “amo absolutamente a Chile. Justo le estaba comentado a mi hijo el otro día que comenzaremos a viajar apenas podamos. Y yo amo Sudamérica, Centroamérica... amo todos esos lugares porque mi familia es de Panamá. Así que definitivamente volveremos por allá (Chile) y ojalá la WWE también vuelva por allá con los fans chilenos, porque son asombrosos... cuando estuvimos allá la energía era maravillosa, así que estamos deseosos de volver para estar con la audiencia y estoy seguro que la audiencia también está lista para nosotros”.

The Miz se quedó con el Campeonato de la WWE tras canjear su maletín de Money in the Bank en Elimination Chamber. | Foto: WWE.

Sobre la presencia del público en las arenas y estadios, el contendiente número 1 al título señaló que “todos los extrañamos. Cada vez que hablamos de eso en el vestidor hablamos de que extrañamos a los fanáticos más que a cualquier otra cosa. Sé que los fanáticos extrañan venir a los show, pero nosotros también los extrañamos a ellos. La energía de los fans no se puede igualar con nada”.

“Entendemos que de igual manera la experiencia de ver los shows en remoto es bueno porque permite que haya gente de todo los lugares del mundo, pero igualmente queremos poder volver a tenerlos cara a cara… Y lo haremos en Wrestlemania”, concluyó Bobby.

Bobby Lashley se convirtió en el contendiente número 1 del Campeonato de la WWE tras vencer a Braun Strowman en el pasado RAW. | Foto: WWE.

Para finalizar y al ser consultados sobre el combate tendrán esta noche, ambos luchados tuvieron posturas bastante diferentes de cara a su enfrentamiento.

Un relajado The Miz afirmó con una sonrisa en su rostro que “esperen lo inesperado, eso es todo lo que diré”, mientras que Lashley profundizó al decir que “esperen una total maldita destrucción. Tal como lo he hecho en estas últimas semanas: destrucción total. Estoy en un estado mental distinto al de cualquiera. MVP me ha puesto a escuchar cosas y frases para inspirarme antes de cada combate, así que por ahora, cualquiera que se meta al cuadrilátero conmigo va a terminar completamente destruido, y saldré caminando con el título de campeón de WWE”.