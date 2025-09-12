Concepción ya inició un espectáculo único en el automovilismo nacional e internacional. La ciudad es sede de la cuarta edición del World Rally Championship (WRC) Biobío, que corresponde a la 11° fecha del Mundial de Rally, y al mismo tiempo albergará la sexta jornada del campeonato Copec RallyMobil.

Pilotos chilenos competirán junto a figuras del Rally Mundial, en jornadas llenas de tramos cronometrados y adrenalina al máximo y fanáticos esperan un fin de semana histórico sobre ruedas.

ver también ¿Cuándo juega Chile la Copa Davis? Programación, orden de juego, fechas, horarios y dónde ver en vivo

RallyMobil: la batalla nacional

La sexta fecha del Copec RallyMobil llega con la competencia más reñida del año. En la categoría RC2, Jorge Martínez lidera con 120 puntos, seguido de cerca por Alberto Heller con 107 unidades y Gerardo Rosselot con 86.

Mientras tanto, en RC3, Ignacio Gardiol mantiene el dominio con 139 puntos, aventajando a sus rivales Felipe Padilla y Patricio Muñoz.

RC4 y R2 también presentan cambios importantes en la punta, prometiendo emoción y sorpresas para los fanáticos locales.

El evento se puede ver online por rallymobil.cl

Fuerza chilena-uruguaya en el team Jadaf Competición con Patricio Muñoz e Ignacio Gardiol (Foto: Rally Mobil).

Publicidad

Publicidad

WRC Rally Chile Biobío: el mundial

Simultáneamente, la cuarta edición del WRC Rally Chile Biobío llevará la adrenalina al límite con 49 tripulaciones de distintas categorías, 306,76 kilómetros cronometrados.

Entre los pilotos destacan Elfyn Evans, Kalle Rovanpera y Sébastien Ogier, quienes buscan acercarse al título mundial.

Por su parte, los chilenos Alberto Heller, Jorge Martínez y Emilio Rosselot brillan en Rally2, mientras que la carrera promete momentos históricos con la participación de Ford Puma Rally1 y las 16 etapas cronometradas que suman más de 300 kilómetros de pura competencia.

Publicidad

Publicidad

Sébastien Ogier en su carrera número 200 como piloto mundialista (Foto: Rally Mobil).

Concepción, epicentro del automovilismo

El Rally Mobil y el WRC no solo traen velocidad y competencia, sino que también convierten a Concepción en un punto de encuentro para fanáticos y familias.

Desde la largada protocolar en la Plaza de la Independencia hasta los tramos más exigentes en la región, la ciudad vive un fin de semana lleno de motores y adrenalina para todos los que disfrutan del deporte motor.

Publicidad