Shaquille O’Neal es una destacada figura de la NBA tanto dentro como fuera de la cancha y es que 15 veces All Star dejó su huella en la liga en donde estuvo 19 temporadas y marcó más de 28 mil puntos.

Shaq es una de las grandes leyendas del deporte internacional con su más de dos metros de altura el jugador destacó en los equipos de Orlando Magic, en donde debutó el año 92, los Ángeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics en donde se retiró el 2011.

En 2021, O’Neal fue nombrado como uno de los grandes jugadores de todos los tiempos de la NBA en el aniversario 75 de la liga. Por lo mismo, el también comentarista se ha convertido en una voz respetada en el deporte tras su retiro en donde recientemente reveló quiénes son los 10 jugadores que integran su Top 10 como los mejores de la historia.

Shaquille O’Neil elige a los 10 mejores jugadores

En conversación con Los Angeles Times, el jugador señaló que su listado lo componen: “Magic Johnson, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James y luego yo”, señaló, nombrando a los cinco mejores jugadores que han jugado en la NBA.

“No es para faltarle el respeto a Karl Malone, Charles Barkley y Kareem Abdul-Jabbar”, quienes no entraron en su lista.

Sin embargo, en su segunda alineación incluyó a dos jugadores que originalmente había dejado fuera: “Steph Curry, Allen Iverson, Tim Duncan, Malone e Isiah Thomas”, dijo O’Neal, añadiendo después a Abdul-Jabbar como sexto jugador.

La carrera de Shaq en la NBA

El jugador debutó en la liga el año 1992 en Orlando Magic y tuvo una larga y exitosa carrera por casi dos décadas en donde tuvo importantes reconocimientos como el haber sido nombrado 4 veces campeón de la NBA, 3 veces MVP de las finales de la NBA, MVP de la temporada 2000.

También fue nombrado 15 veces All Star, fue parte del All NBA first team, fue nombrado NBA rookie del año y obtuvo 2 veces el primer lugar como mayor anotador de la NBA.

Tras su marca en la cancha, su número de camiseta, 34 fue retirado de Los Angeles Lakers, mientras que el 32 fue retirado por los Miami Heat y por Orlando Magic.

Tras una exitosa carrera en donde completó Shaq anunció su retiro el 1 de junio del 2011 con un emotivo mensaje. “Lo logramos. Diecinueve años, cariño. Quiero agradecerte mucho. Por eso te lo digo primero. Estoy a punto de jubilarme. Te quiero. Hablamos pronto”.

Revisa alguno de los highlights de la carrera de Shaq