El atletismo le dio una nueva medalla de plata al Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt se quedaron con el segundo lugar de la posta 4×100 con una carrera brillante en la pista atlética del Estadio Nacional.

Las chilenas se habían clasificado segundas en su semifinal con una marca de 44.35, rompiendo el récord nacional. En la definición la plata llegó con un tiempo de 44.19, quebrando su mismo y reciente registro.

Tras darle la medalla 46 al Team Chile en Santiago 2023, Martina Weil manifestó en TVN que “subirme sola al podio hace un rato fue una experiencia de mi vida, pero no duró mucho porque ahora tener que hacerlo con estas mujeres que tengo al lado es un premio al esfuerzo”.

La también medallista de oro en los 400 metros planos agregó que en el 4×100 “lo hemos entrenado y trabajado. Hemos tenido que poner egos de lado, entrenamientos individuales de lado y coordinar horarios. Yo vivo en otro país, pero la felicidad de compartirlo con estas locas que se lo merecen más que nadie no se compara con nadie”.

“Romper el récord fue increíble, pero queremos bajar de 44 segundos, ese es el objetivo así que seguimos trabajando para eso. Muy contenta”, concluyó Martina.

La revancha de Anaís Hernández

Por su parte, Anaís Hernández manifestó que “corrí el lunes en los 100 metros y me fue pésimo, no supe lidiar con todo esto, pero me propuse disfrutar y sentir el cariño de todos. Creo que me salió increíble. Imagínate un ceacheí antes de partir la carrera… euforia total. Esto es de nosotras y de todos ustedes”.

“Gracias por venir a apoyarnos. Jamás habíamos competidos con tanta gente. Están en nuestro corazón y disfruten la medalla como nosotras”, sentenció Hernández.

El palo de Isi Jiménez

Por su parte, Isidora Jiménez tuvo una indirecta tras su polémica con Fernando Solabarrieta y se declaró orgullosa de la medalla de plata obtenida y el apoyo del público.

“Los números hablan por sí solos. Por primera vez somos finalistas panamericanas en relevos, nunca lo habíamos sido, y vinimos a pelear por la medalla y ganamos plata. Agradecer a la gente por el apoyo porque ha sido increíble”, sostuvo Jiménez en conversación con CDO.

Con DirecTV Sports sentenció que “gozamos con el apoyo del público, así es más fácil. Estamos contentas y vamos por más porque queremos bajar de 44 segundos. La medalla de plata significa mucho, tenía pensado decir algo, pero los números hablan por sí mismos. Dimos todo lo que teníamos”.

¿Cuántas medallas lleva Chile en Santiago 2023?

Con la plata de la posta 4×100 femenina, el Team Chile suma 46 medallas totales: 8 oros, 20 platas y 18 bronces.