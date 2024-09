¿Qué canal transmite la Copa Davis? Cómo ver por TV o streaming a Chile vs Estados Unidos

La Copa Davis 2024 tendrá el inicio de la fase de grupos. Chile dice presente otra vez e integra una difícil zona, donde en su primer duelo se medirá contra Estados Unidos. Esta competición no será transmitida en TV abierta y acá te contamos el canal que la dará.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú llega a este torneo luego de superar a Perú en el repechaje. Si bien Chile cuenta con jugadores de primer nivel como Alejandro Tabilo (21°) y Nicolás Jarry (26°), estos no vienen en su mejor momento. Claro que cuando juegan con su país, suelen sacar un plus extra. El rival no será cualquiera, ya que Estados Unidos es una potencia en el mundo del tenis y candidato a quedarse con el título.

¿Qué canal transmite a Chile vs Estados Unidos en la Copa Davis 2024?

Este torneo no podrá ser visto en TV abierta y el único canal que lo dará en Chile es DirecTV Sports, del cableoperador del mismo nombre. Los duelos irán en las siguientes señales:

DirecTV Sports:

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) – 1613 (HD)

¿Cuándo juega Chile en la Copa Davis 2024?

Miércoles 11 de septiembre

00:00 horas: Chile vs Estados Unidos

Jueves 12 de septiembre

00:00 horas: Chile vs Alemania

Domingo 15 de septiembre

00:00 horas: Chile vs Eslovaquia

Garin a la cancha

Nicolás Jarry ha tenido una temporada muy extraña. Si bien sigue en el top 30 y alcanzó la final del Masters 1000 de Roma, desde ese momento problemas en el oído han mermado su rendimiento. Suma siete derrotas en el circuito ATP, lo que haría a Nicolás Massú tomar una radical decisión. Cristian Garin (116°) sería el segundo singlista elegido por el capitán para enfrentar a Estados Unidos.