Con una convocatoria histórica de más de cinco mil mujeres, que tiñeron de fucsia las calles de Providencia y la cuenta regresiva encabezada por el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, se dio inicio la noche del sábado 21 de marzo, a la tercera edición de Women’s Night Out, la única corrida nocturna del país sólo para mujeres organizada por Women4Sports.

Desde las 18:00 horas, la Plaza de la Aviación comenzó a recibir a las corredoras en una previa que fue creciendo a medida que avanzaba la tarde. La entrega de kits convocó a miles de mujeres y anticipó la alta convocatoria de esta tercera versión.

Con distancias de 5K y 10K, el evento deportivo, que busca promover el deporte femenino y que las mujeres puedan usar y disfrutar la ciudad de noche con seguridad y confianza, volvió a tomar el eje de la ribera del río Mapocho, con un recorrido por avenidas como Andrés Bello y Santa María, que se activó completamente una vez que cayó el sol.

A partir de ese momento, Women ‘s Night Out combinó deporte con una experiencia marcada por música, animación y múltiples intervenciones. Con un circuito completamente operativo y un flujo continuo de corredoras, la carrera se desarrolló con normalidad.

Uno de los elementos más visibles de la jornada fue el color fucsia de las poleras oficiales, diseñadas por Under Armour, que acompañaron a las corredoras durante toda la experiencia y luego marcaron una imagen reconocible a lo largo del circuito.

Publicidad

Publicidad

“Esta edición confirma la evolución que ha tenido Women ‘s Night Out, consolidándose como una experiencia que va mucho más allá del recorrido. Desde temprano vimos a miles de mujeres participando activamente, recorriendo los stands, sumándose a las distintas activaciones y siendo parte de cada momento de la jornada, lo que refleja que este evento ya ocupa un lugar relevante dentro del calendario deportivo del país”, señaló Benjamín Moreno, cofundador de Women4Sports.

Jornada femenina cargada de energía

Cabe destacar que la jornada partió con la animación de la deportista e influencer, Coni Aimone, quien dio la bienvenida oficial, entregó información clave para las participantes y activó al público invitándolas a recorrer los distintos stands y sumarse a las experiencias preparadas por las marcas.

En ese contexto, también hubo un momento simbólico, donde se hizo un guiño al Día Mundial del Síndrome de Down, invitando a las asistentes a usar calcetines distintos como una forma de visibilizar la diversidad e inclusión.

Publicidad

Publicidad

El alcalde Jaime Bellolio subió al escenario, entregó unas palabras y posteriormente lideró la cuenta regresiva que dio inicio oficial a la corrida. Enel lideró el warm up oficial a cargo de Andy McRostie, conocida como “Gringa pero chilena”, preparando a las corredoras minutos antes de la partida.

Benjamín Moreno finalizó señalando que “agradecemos a la Municipalidad de Providencia y a todas las marcas que nos acompañaron por impulsar el deporte femenino y ser parte de esta tremenda experiencia, que nos permite disfrutar la ciudad con confianza y seguridad. Gracias a su apoyo, y a todas quienes se animaron a correr, logramos hacer de esta noche una experiencia realmente única”.

Publicidad

Publicidad

Con un crecimiento sostenido desde su primera edición -más de 4 mil participantes en 2024 y más de 5 mil en 2025-, Women ‘s Night Out continúa consolidándose como una plataforma relevante para el deporte femenino en Chile.