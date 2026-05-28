Partidazo de la conferencia oeste, donde los actuales campeones pueden sacar pasajes a la gran final ante los New York Knicks.

Se viene un partidazo de aquellos en la NBA. Es que la conferencia oeste está del terror y con un 3-2 a favor en el global para Oklahoma City Thunder, el equipo San Antonio Spurs se juega su última chance hoy.

El actual campeón de la NBA lidera la serie que ha sido totalmente peleada, a diferencia de lo que ocurrió en el Este. Ahí los New York Knicks ganaron 4-0 y eliminaron a los Cavaliers, por lo que esperan rival para la gran final.

En cuanto al lado del cuadro del vigente monarca, los City Thunder buscarán cerrar la llave hoy como visita y así evitarse un definitorio séptimo juego. Para el equipo de Victor Wembanyama solo sirve ganar.

¿A qué hora y dónde ver San Antonio Spurs vs Oklahoma City?

El partido entre San Antonio Spurs vs Oklahoma City se jugará hoy 28 de mayo, a las 20.30 horas de Chile. Podrá verse en TV en vivo por TNT Sports Premium en nuestro país, pero también hay opciones vía streaming.

Reñida llave en el Oeste /Getty Images

Para quienes quieran seguir la acción online, el duelo estará disponible en TNT Sports en HBO Max, además de Prime Video, con la suscripción a la NBA, además de la app NBA League Pass.

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Quien gane la serie deberá jugar ante los New York Knicks, equipo que viene de gran campaña en los playoffs de NBA. Además, cuentan con más tiempo de descanso al haber ganado su llave por 4-0.